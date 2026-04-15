Το MEGA ετοιμάζει ένα νέο ερωτικό – δικαστικό θρίλερ με τίτλο «Σύγκρουση»: Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα

Ένα νέο πολλά υποσχόμενο project έχει στα σκαριά το MEGA και υπόσχεται στο τηλεοπτικό κοινό στιγμές γεμάτες αγωνία ένταση και έρωτα. Ο λόγος για τη νέα σειρά με τίτλο «Σύγκρουση», η οποία βρίσκεται σε φάση γυρισμάτων.

Μάλιστα, είδε το φως της δημοσιότητας και η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα του νέου ερωτικού – δικαστικού θρίλερ του MEGA, με τίτλο «Σύγκρουση», που δείχνει το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, τον Δημήτρη Καπουράνη και την Ελίζα Σκολίδη, σε μία στιγμή πάθους.

Ο Δημήτρης Καπουράνης και η Ελίζα Σκολίδη συναντιούνται σε ένα πλάνο γεμάτο ένταση και πάθος. Η χημεία τους «εκρηκτική», καθώς βλέπουμε τους δύο πρωταγωνιστές, τον Φίλιππο και την Άννα, σε μια στιγμή όπου τα όρια ανάμεσα στην επιθυμία και την αμφιβολία καταρρέουν. Σε ένα φιλί που δεν έπρεπε να συμβεί, αλλά ήταν αδύνατο να αποφευχθεί.



Στη νέα σειρά 8 επεισοδίων του MEGA, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κάθε επιλογή έχει κι ένα τίμημα, ώσπου στο τέλος η «Σύγκρουση» δεν θα αφορά τη δικαστική υπόθεση αυτή καθ’ εαυτήν, αλλά στους ίδιους τους ήρωες.



Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου και άλλοι.

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA