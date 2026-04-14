Σούπερ Ήρωες – επόμενο επεισόδιο: Το αφεντικό σε κίνδυνο από ληγμένα κρουασάν

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε Τρίτη 14 Απριλίου στις 20:00 και υπόσχονται να χαρίσουν στο τηλεοπτικό κοινό μοναδικές στιγμές γέλιου!

Σούπερ Ήρωες – Τρίτη 14 Απριλίου

Επεισόδιο 5ο: Η Έφη και η Σταυρούλα έρχονται αντιμέτωπες με έναν απρόσμενο εχθρό που απειλεί να τους πάρει τη δουλειά… ένα αυτόματο ταμείο. Στα τυριά, σκάει μύτη μια διάσημη «ριαλιτογυμνάστρια» που προκαλεί τον θαυμασμό του Περικλή. Το κακό είναι ότι αυτή η κοπέλα είναι και παλιά αντίζηλος της Χαριστέλλας. Παράλληλα, στο μανάβικο, ο Αντώνης προσπαθεί να πείσει τη Ρένα να γίνει λίγο πιο μοντέρνα και να κάνουν μαζί ένα βιντεάκι για τα σόσιαλ, προκαλώντας τα αρνητικά σχόλια ενός πελάτη… Την ίδια μέρα, ο Ζαχαρίας ανακαλύπτει ότι ο Σπύρος έχει κατά λάθος βγάλει κάτι ληγμένα κρουασάν στο μαγαζί. Και δυστυχώς ο μόνος που έχει φάει από αυτά… είναι το αφεντικό τους, ο Βασίλης.

Guest: Νικίτα Ηλιοπούλου, Θοδωρής Κατσαφάδος

Συντελεστές

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

Παραγωγή: PEDIO PRODUCTIONS