Σπύρος Μπιμπίλας: Δεν γίνεται να απασχολείς έναν ηθοποιό 6 ώρες και μετά να του λες «είσαι καμένος»

«Φέτος έχουν γίνει διάφορα παρατράγουδα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μπιμπίλας
Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε για ακόμα μια φορά το παράπονό του, αναφορικά με τη συμπεριφορά που είχε από τηλεοπτική εκπομπή. Όπως ανέφερε το πρωί του Σαββάτου (06-12-2025) καλεσμένος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», αφιέρωσε ώρες για γυρίσματα, που όμως δεν προβλήθηκαν ποτέ.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε πως όταν πήρε για να ρωτήσει πότε θα προβληθεί το αφιέρωμα για εκείνον, του απάντησαν πως «κόπηκε» επειδή είχε βγει σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Δεν θέλησε πάντως να κατονομάσει την εκπομπή.

«Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι σε εσάς. Σε κάποιους μετράω που δεν πάω και σε άλλους που πάω. Φέτος έχουν γίνει διάφορα παρατράγουδα. Να σας πω άλλο ένα; Μία εκπομπή είπε ότι θα μου κάνει ένα αφιέρωμα. Πήγαμε στον Πειραιά, κάναμε 6 ώρες γύρισμα, έκανα τα παράπονά μου στους υπεύθυνους της εκπομπής», περιέγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Δεν γίνεται να απασχολείς έναν ηθοποιό 6 ώρες, δεν πληρωνόμαστε για αυτό και μετά να του λες “είσαι καμένος, έχουν παίξει πολύ εσένα”. Θα επιχειρήσω να το κάνω κάπου αλλού όμως το αφιέρωμα, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Πήγαμε στη γειτονιά που γεννήθηκα, στο σχολείο που πήγα. Θα το κάνω κάπου αλλού, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον», κατέληξε ο ηθοποιός για το άγνωστο παρασκήνιο.

Προ ημερών, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα, ούτε στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, ούτε σε εκείνες του ΣΕΗ. Δήλωσε απογοητευμένος από το κλίμα στο κοινοβούλιο και από ορισμένα σχόλια για εκείνον.

