Σπύρος Μπιμπίλας: Ταυτίζομαι με τον Γιώργο Μαρίνο στο ότι βρήκα το θάρρος να μιλήσω καθαρά στη Βουλή για τη σεξουαλικότητά μου

Τόσο για την “κόντρα” με τον Γιώργο Λιάγκα όσο και για την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαρίνου μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Μπιμπίλας στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, το μεσημέρι της Κυριακής. στο πρόγραμμα του Alpha.

“Ο Γιώργος Λιάγκας τον τελευταίο καιρό, επειδή δεν πάω στην εκπομπή του, μου κάνει κάποιες επιθέσεις. Εντάξει, εγώ τις δέχομαι και απαντώ με πολύ ευγενικό τρόπο πάντα” επισήμανε, αρχικά, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

“Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν σε μια πολύ δύσκολη εποχή, πολύ αιχμηρός άνθρωπος, με πολύ ωραίο τρόπο και χωρίς χυδαιολογία, που χτυπούσε μια εποχή όπου η δεξιά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ο ρατσισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός, η δικτατορία ήταν πάρα πολύ δυνατή και αυτός τόλμησε να μιλήσει για τη σεξουαλικότητα και να κάνει σάτιρα για όλα αυτά που συνέβαιναν”.

“Το σημείο που ταυτίζομαι μαζί του είναι ίσως ότι βρήκα το θάρρος να μιλήσω καθαρά μέσα στη Βουλή για τη σεξουαλικότητα μου. Πράγμα που, απ’ ό,τι μου είπαν, δεν έχει συμβεί ποτέ σε καμία Βουλή του κόσμου” συμπλήρωσε, επίσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας στην κάμερα του Alpha την Κυριακή.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) τα αγαπημένα πρόσωπα του Γιώργου Μαρίνου και πλήθος καλλιτεχνών τον συντρόφευσαν στην τελευταία του κατοικία στο Κοιμητήριο Βούλας, καθώς την Τρίτη (10.03.2026), ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.