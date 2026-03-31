Σταμάτησε η Κατερίνα Καινούργιου από την εκπομπή της: Δε γεννάω αύριο, αλλά θέλω να ξεκουραστώ

Μητέρα για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει σε λίγες μόνο εβδομάδες η Κατερίνα Καινούργιου και βγήκε σε άδεια εγκυμοσύνης.

Σήμερα, Τετάρτη (31.03.2026) ήταν η τελευταία ημέρα που η Κατερίνα Καινούργιου βγήκε στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα», στον ALPHA. Μάλιστα, στο τέλος η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές της, τονίζοντας ότι δε γεννάει αύριο, αλλά σταματάει γιατί θέλει να ξεκουραστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ από αύριο δε θα είμαι μαζί σας. Δε γεννάω αύριο. Αχ, μου φέρατε λουλούδια! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Με συγκινήσετε πολύ. Ήθελα, αυτό που ήθελα να πω, φανταστείτε πόσο θα συγκινηθώ όταν γεννήσω, η αλήθεια είναι ότι θέλω έτσι λίγες μέρες να κάτσω, να ξεκουραστώ, γιατί είμαι στον μήνα μου», είπε η παρουσιάστρια αρχικά.

Τότε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης της έδωσε ένα δώρο που της έκαναν οι συνεργάτες, ένα βιβλίο με ευχές από όλους.

«Αχ παιδιά! Γιατί μου τα κάνετε αυτά; Θα συγκινηθώ πριν γεννήσω και είμαι και πάρα πολύ ευσυγκίνητη. Ήθελα όμως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, η ομάδα μου μπροστά απ’ τις κάμερες, την παραγωγή μου τη φανταστική, στο κανάλι μου, στο κανάλι μας, στον ALPHA, και στους ανθρώπους που είναι πάνω στην ιεραρχία, σε όλη μου τη δημοσιογραφική ομάδα. Γιατί αυτοί οι μήνες για μία γυναίκα, είναι πάρα πολύ όμορφοι αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολοι. Με πολλά σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά, τα ορμονικά τα γνωρίζετε εσείς. Και ειλικρινά με βοηθήσατε τόσο πολύ», δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου προς τους συνεργάτες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νιώθω ότι ήτανε οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου. Σας μιλώ ειλικρινά. Και πολλές φορές λόγω της έκθεσης, μπορεί να πεις “ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, κάτι να ακουστεί αρνητικό, να στεναχωρήσει, να σε πληγώσει οτιδήποτε”, με κάνατε και ένιωσα υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές για τις πολύ ωραίες ευχές και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Ξέρω ότι χαίρεστε με την χαρά μου και εύχεστε να πάνε όλα καλά.

Αλλά, το πιο σημαντικό, και στους συναδέλφους που είναι στα site, και στους συναδέλφους σε άλλες εκπομπές και σε σας, ευχαριστώ για τη διακριτικότητα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ξέρετε, θέλει έτσι έναν λεπτό χειρισμό και μια ισορροπία, και μια διακριτικότητα. Ακόμα και κάποια έτσι λάθη που μπορεί να έκανα, κάποιοι μπορεί να σεβάστηκαν και να μην τα σχολίασαν γιατί ξέρουν ότι θα μπορούσα μετά να στεναχωρηθώ και να με φέρετε σε, έτσι, λίγο πιο ευάλωτη θέση. Εκτιμώ πάρα πολύ τη στάση όλων σας, να το ξέρετε.

Και να πω, σε κάθε γυναίκα που θέλει να το βιώσει, ακόμα βέβαια έχω το άγχος και την αγωνία μου μέχρι να πιάσω το μπεμπούλη μια αγκαλιά και να ακούσω το πρώτο του κλάμα, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά να της συμβεί. Να σας πω ότι εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ από αύριο, όμως θα είναι ο Στέφανος μαζί με όλη την ομάδα μου και τους συνεργάτες μου, και δεν αλλάζει κάτι.

Τι εννοώ, ότι η εκπομπή είναι μια εκπομπή που στήνουμε όλοι μαζί παρέα. Η εκπομπή δεν είναι δικιά μου, μην κοιτάτε που λέγεται “Super Κατερίνα”, ανήκει στον ALPHA. Ο ALPHA φέτος έχει μια εξαιρετική πορεία. Οπότε δεν σημαίνει ότι επειδή λείπει η Κατερίνα, αλλάζει κάτι. Μπορεί η εκπομπή να είναι και ακόμα καλύτερη γιατί θα την προσέχουν και πιο πολύ, και θα είναι υπέροχη είμαι σίγουρη», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε και για τα κιλά που έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της, αναφέροντας: «Είκοσι κιλά έχω πάρει να ξέρετε… αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν αλλάζω καθόλου αυτούς τους μήνες! Πραγματικά παιδιά, σας ευχαριστώ, για τις υπέροχες ευχές που μου γράψατε. Ξαναλέω είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τους υπέροχους συνεργάτες, την παραγωγή, το σταθμό… ειλικρινά τι να πω, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ‘χα ωραιότερη εγκυμοσύνη. Και μία εγκυμοσύνη, άντε να ‘ναι στα σαράντα, που ‘χεις και τα άγχη σου και τις αγωνίες σου».

«Με συγκινεί το ότι λέω “πώς θα ξαναέρθω εδώ”; Και θα είμαι διαφορετική. Θα είμαι μανούλα, κάτι που το ήθελα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Με συγκινήσατε. Ευχαριστώ για τα υπέροχα λουλούδια», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή παρουσιάστρια.