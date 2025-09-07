Στάθης Σχίζας: Δημοσίευσε την ακτινογραφία με το κάταγμα στο χέρι του – Αποχώρησε από το Exathlon

Ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε από το Exathlon μετά τον τραυματισμό του στο χέρι. Στην πρώτη του ανάρτηση από εκείνη τη στιγμή, δημοσίευσε την ακτινογραφία που έκανε και κύκλωσε το κάταγμα που υπέστη. Ο πρώην νικητής του Survivor, ήταν αδύνατον να συνεχίσει στο απαιτητικό ριάλιτι.

Ο Γιώργος Καράβας του ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να αποχαιρετίσει τους συμπαίκτες του, αναφέροντας: «Το ταξίδι για σένα τελειώνει εδώ» με τον παίκτη να εύχεται σε όλους «καλή τύχη». Ο Στάθης Σχίζας είχε στόχο τη νίκη στο Exathlon, αλλά ο τραυματισμός του στο χέρι, έμελλε να μην τον αφήσει να διεκδικήσει την πρωτιά. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, έβγαλε ακτινογραφία και η παραγωγή του ανακοίνωσε την απόφασή της.



Λίγες ώρες αργότερα, ο Στάθης Σχίζας ανέβασε το πρώτο του story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό φαίνεται η ακτινογραφία του χεριού του. Πάνω σε αυτή, έγραψε: «Μισή πίστα με σπασμένο χέρι. Άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;».

Η ανάρτηση του Στάθη Σχίζα

Στο επεισόδιο του Exathlon που μεταδόθηκε το Σάββατο (06-09-2025), ο Στάθης Σχίζας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του στίβου μάχης. Ο πρώην νικητής του Survivor συμμετείχε κανονικά στο χθεσινό αγώνισμα, όμως αναγκάστηκε να σταματήσει, όταν συνειδητοποίησε ότι έσπασε το χέρι του.



Αμέσως, κοντά του βρέθηκαν οι γιατροί της παραγωγής, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ο τραυματισμός του εν τέλει αποδείχθηκε πιο σοβαρός από ό,τι φαινόταν αρχικά, με τον Στάθη Σχίζα να έχει υποστεί κάταγμα και να αποχωρεί.

Πριν λίγες ημέρες, ο παίκτης είχε ακόμα έναν τραυματισμό, ενώ αγωνιζόταν εναντίον του Μάριου Πρίαμου Ιωαννίδη. Ο παίκτης τραυμάτισε το πόδι του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την κούρσα της διεκδίκησης.