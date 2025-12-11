Στέφανος Κωνσταντινίδης: Μία εκπομπή θέλει ανθρώπους που κάνουν μαζεμένη τοποθέτηση, η εποχή του Μικρούτσικου πέρασε

Μία συνέντευξη για τα τηλεοπτικά δρώμενα έδωσε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και αναφέρθηκε στις ανάγκες που έχουν σήμερα οι τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και στον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε στη Νάνσυ Παραδεισανού για τη διαδικτυακή εκπομπή στο Youtube. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης τόνισε ότι πλέον σε μία εκπομπή θέλουν ανθρώπους που κάνουν σύντομες τοποθετήσεις. Αντιθέτως, ο Ανδρέας Μικρούτσικος λειτουργεί με πολύ διαφορετικό τρόπο και αρέσκεται να μιλάει πολύ ώρα, όπως σημείωσε.

«Σε μια εκπομπή μπορείς να πάρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που στην τηλεόραση θα κάνουν την τοποθέτηση τους μαζεμένη και συγκεκριμένη. Δηλαδή η εποχή του Μικρούτσικου πέρασε, ρε παιδί μου, που φτάνει ο Αντρίκος στα 6 λεπτά και νομίζει ότι τον κόβεις στο πρώτο δευτερόλεπτο άμα του πεις κάτι, ενώ μιλάει ήδη 6 λεπτά», είπε χαρακτηριστικά.

«Το λάθος που κάνουμε, όταν είμαστε στο πάνελ είναι πως αισθανόμαστε ότι είναι τόσο σημαντική η γνώμη μας… Το αισθανόμαστε όλοι, είτε είμαστε δύο είτε 3 είτε 8, γιατί υπάρχουν και πάνελ 8άρια πλέον που όλοι θέλουν να πουν τη γνώμη τους. Και ενώ κάπου εκεί ακούστηκε περίπου η γνώμη σου, εσύ λες “όχι, θα πω και το δικό μου” και νομίζω ότι αυτό κουράζει πάρα πολύ τον κόσμο», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε και στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA, στην οποία συμμετέχει και φέτος.

«Φέτος που κάνουμε πιο γρήγορη ροή εκπομπής στην πράξη. Δηλαδή πολλές φορές έχουν υπάρξει θέματα που έχουν περάσει και εγώ δεν έχω πει τίποτα, αυτό ίσως το θέλει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να έχεις την βαρύγδουπη και σωστή ατάκα, το μοναδικό σχόλιο, σε κάθε σχόλιο άρα θα παίξεις πιο λίγο θέματα», ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.