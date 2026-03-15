Στέφανος Σίσκος: Δεν περίμενα την πρόταση για το «Καλημέρα Ελλάδα», το σκέφτηκα ελάχιστα μέσα μου

Για την πρόταση να βρεθεί συμπαρουσιαστής στο «Καλημέρα Ελλάδα» αλλά και για την επόμενη ημέρα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, μετά την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, μίλησε ο Στέφανος Σίσκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Real life και την δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Ο Στέφανος Σίσκος αντικατέστησε την Άννα Λιβαθυνού, που αποχώρησε από το «Καλημέρα Ελλάδα». Με τον Παναγιώτη Στάθη παρουσιάζουν και αναλύουν την ειδησεογραφία, αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας και δίνουν βήμα για να ακουστεί ο λόγος της κοινωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη και τον Στέφανο Σίσκο, βρίσκεται μια ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Όταν σου έγινε η πρόταση, δίστασες;

Η πρόταση ήταν εξαιρετικά τιμητική. Ήμουν μια ζωή στο ρεπορτάζ και ξαφνικά μου γίνεται πρόταση να είμαι συμπαρουσιαστής σε μια ενημερωτική εκπομπή στον ΑΝΤ1 και μάλιστα στο “Καλημέρα Ελλάδα”, που είναι μία από τις πιο ιστορικές εκπομπές της πρωινής ζώνης. Δεν το περίμενα. Το σκέφτηκα ελάχιστα μέσα μου, αλλά ουσιαστικά δέχθηκα χωρίς δεύτερες σκέψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχει… κλίμα λόγω της απουσίας του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη;

Δεν ήμουν εκεί τα προηγούμενα χρόνια για να ξέρω πως ήταν πριν. Προφανώς και τον μνημονεύουν συχνά. Προσωπικά δεν τον είχα γνωρίσει. Μόνο μία φορά είχαμε ανταλλάξει χειραψία, όταν είχα επισκεφθεί τα στούντιο πριν από χρόνια.

Για εμένα ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μια τεράστια μορφή της δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος – σύμβολο για την πρωινή ενημέρωση.