Στέλιος Μάινας για τη σειρά «Οι μεν και οι δεν»: Καμιά φορά τη βλέπω και λέω «τι έκανες ρε φίλε, ρεζίλι»

Ο Στέλιος Μάινας παραχώρησε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά «Οι μεν και οι δεν», τα παιδικά του χρόνια και τη σχέση με τον πατέρα του, που ήταν ναυτικός. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στις επιλογές που έκανε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας του, αλλά και στη σχέση που έχει κρατήσει με συμπρωταγωνιστές του, στη θρυλική σειρά του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη σειρά «Οι μεν και οι δεν», που σημείωσε τεράστια επιτυχία και έχει προβληθεί πολλές φορές σε επανάληψη, ο Στέλιος Μάινας είπε: «Καμία φορά βλέπω τους “Μεν και τους Δεν” και λέω “τι έκανες ρε φίλε, ρεζίλι”. Με την καλή έννοια γιατί αγάπησα αυτή τη σειρά.

Με τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Κουρή βρισκόμαστε πολύ συχνά. Δυστυχώς με την Τζόυς Ευείδη δεν έχουμε πολλές επαφές. Τους αγαπώ και τους εκτιμώ και την Τζόυς το ίδιο. Αυτά είναι τα νιάτα μου. Το είχα χαρεί με μέτρο. Δεν μπορείς να είσαι πάντα ο πρωταγωνιστής στη ζωή. Πιστεύω ότι τα remake είναι ξαναζεσταμένο φαγητό.

Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου, για αυτό έλεγα όχι κι ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα. Δεν ήμουν αυτό. Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, χαμηλών τόνων, έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μιλώντας για τον πατέρα του που ήταν ναυτικός, το ναυάγιο που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή και την εμπειρία του ως παιδί χωρισμένων γονιών, ανέφερε: «Ο μπαμπάς μου ήταν καπετάνιος κι οι θείοι μου μηχανικοί. Η θάλασσα είναι ένας αγώνας καθημερινός. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1970 άκουσα από την ασπρόμαυρη τηλεόραση ότι ένα πλοίο βυθίστηκε στις Φιλιππίνες.

Μετά από μια εβδομάδα έμαθα ότι είχε γίνει ναυάγιο του πλοίου του πατέρα μου κι είχε γλιτώσει. Τα παιχνίδι που φέρνουν οι ναυτικοί στα παιδιά τους είναι η εξαγορά των τύψεων γιατί αφήνουν τις οικογένειές τους. Εγώ την ένιωσα διπλά την έλλειψη γιατί είμαι και παιδί χωρισμένων γονιών. Δεν τον γνώρισα πολύ τον πατέρα μου. Είχαμε σχέσεις από την ενηλικίωσή μου και μετά κι άρχισα να καταλαβαίνω τη μοναξιά του κι όλο αυτό που φέρνει. Οι ήρωες είναι οι γυναίκες ναυτικών κι όχι οι ναυτικοί».

Ο Στέλιος Μάινας είχε μιλήσει για τη σχέση με τον πατέρα του και σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2025.