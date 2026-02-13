Media

Στέλλα Γεωργιάδου για Eurovisison 2026: «Ίσως η ΕΡΤ δεν επέλεξε το τραγούδι μου λόγω της ηλικίας ή του ονόματός μου»

«Μπορεί στην ΕΡΤ να είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους», είπε με νόημα η τραγουδίστρια
Στέλλα Γεωργιάδου
Φωτογραφία αρχείου NDP

«Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision. Δεν θα σταματήσω ποτέ να κυνηγάω τα όνειρά μου», είπε η Στέλλα Γεωργιάδου.

Δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day του Alpha, παραχώρησε η Στέλλα Γεωργιάδου, με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών της με τον Γιώργο Γερολυμάτο στο Mayor. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε και για το τραγούδι που έστειλε στην ΕΡΤ με την ελπίδα να καταφέρει να βρεθεί στην σκηνή της φετινής Eurovision.

«Πήρα το πτυχίο μου στη φιλολογία και είμαι στη διαδικασία να πάρω το πτυχίο μου και στην αρχαιολογία», είπε αρχικά.

«Θα μπορούσε να είχε περάσει το τραγούδι μου στην τελική φάση για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Ίσως η ΕΡΤ δεν επέλεξε το τραγούδι μου λόγω της ηλικίας ή του ονόματός μου. Μπορεί στην ΕΡΤ να είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision κι εγώ κυνήγησα απλά το όνειρό μου. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να κυνηγάω τα όνειρά μου», κατέληξε.

