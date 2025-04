Στο Disney+ έρχεται η πρωτότυπη σειρά «Ύποπτος: Η Δολοφονία του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες»

Μέσα από διαφορετικές οπτικές των ανθρώπων που εμπλέκονται, η πρωτότυπη σειρά τεσσάρων επεισοδίων που έρχεται στο Disney+, εξετάζει πώς η μνήμη, είτε ακριβής, είτε διαστρεβλωμένη, μπορεί να μετατραπεί σε γεγονός και να επηρεάσει την κατανόηση της αλήθειας.

Tο Disney+ ανακοινώνει την ημερομηνία πρεμιέρας της νέας βρετανικής, δραματικής σειράς, τεσσάρων επεισοδίων, «Ύποπτος: Η Δολοφονία του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες».

O Jeff Pope (Philomena, Stan and Ollie), είναι σεναριογράφος και executive producer της σειράς. Η σειρά κάνει πρεμιέρα 30 Απριλίου, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα, αποκλειστικά στο Disney+.

Η ιστορία διαδραματίζεται είκοσι χρόνια πριν, καθώς το Λονδίνο παραπαίει από τις βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας της 7ης Ιουλίου 2005. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκινά μια εκτεταμένη, αντιτρομοκρατική επιχείρηση, για να αποτρέψει νέες επιθέσεις. Εν αγνοία τους, ένας άλλος αφανής πυρήνας τρομοκρατών σχεδιάζει σειρά επιθέσεων όπως στο μακελειό της 7/7.

Η δεύτερη σειρά των επιθέσεων που είχαν σχεδιαστεί αποτυγχάνει, πυροδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και μια μυστική επιχείρηση παρακολούθησης. Καθώς η ένταση και η αβεβαιότητα αυξάνονται σε όλη τη χώρα, μια σειρά ιδιαίτερων γεγονότων ξεδιπλώνεται, οδηγώντας σε μια εσφαλμένη ταυτοποίηση.

Ο Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες, ένας αθώος, νεαρός, Βραζιλιάνος ηλεκτρολόγος, συγχέεται με τρομοκράτη καθ’ οδόν για τη δουλειά του και τραυματίζεται θανάσιμα από πυροβολισμό στον σταθμό του Stockwell. Ό,τι επακολουθεί, είναι η μάχη μιας οικογένειας για δικαιοσύνη και απαντήσεις, καθώς και η μακροχρόνια προσπάθειά της να ρίξει φως σε μια υπόθεση θολή από σύγχυση και σιωπή.

Στη σειρά «Ύποπτος: Η Δολοφονία του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες»πρωταγωνιστούν ο ανερχόμενος Edison Alcaide στον ρόλο του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες, ο Conleth Hill (Game of Thrones, Power of Parker) στον ρόλο του σερ Ίαν Μπλερ, ο Russell Tovey (Years and Years, Feud: Capote vs. The Swans) στον ρόλο του Β’ Υπαρχηγού Μπράιαν Πάντικ, ο Max Beesley (The Gentleman, Hijack) στον ρόλο του Υπαρχηγού Άντι Χέιμαν, η Emily Mortimer (Paddington in Peru, The Newsroom) στον ρόλο της Αστυνομικής Διευθύντρια Β’ Κρέσιντα Ντικ, ο Daniel Mays (Des, The Long Shadow) στον ρόλο του Κλιφ Τοντ, η Laura Aikman (Archie, Gavin & Stacey) στον ρόλο της Λάνα Βαντενμπέργκε, και ο Alex Jennings (The Crown, The Lady in the Van) στον ρόλο του Μάικλ Μάνσφιλντ.

Η σειρά «Ύποπτος: Η Δολοφονία του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες» είναι μια παραγωγή της Etta Pictures, της εταιρείας παραγωγής του Jeff Pope, μέρος του ITV Studios, σε συνεργασία με την KDJ Productions του Kwadjo Dajan. Οι γονείς του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες και άλλοι συγγενείς του, συμμετέχουν ως σύμβουλοι στη σειρά.

Όλα τα επεισόδια της σειράς «Ύποπτος: Η Δολοφονία του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες», θα είναι διαθέσιμα στις 30 Απριλίου, αποκλειστικά στο Disney+.

