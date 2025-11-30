Στο Cinobo τα «Putain», «Απαράταμε», «Έρωτας στη Βαρκελώνη» και άλλα 13 «διαμάντια» που πρέπει να δεις

Ο Νοέμβριος στο Cinobo ολοκληρώνεται έχοντας τα πάντα: ολοκαίνουριες σειρές και κινηματογραφικές ταινίες – διαμαντάκια που δεν έχουμε πάψει στιγμή να αγαπάμε.

Η σειρά που κλέβει τις εντυπώσεις αυτόν τον μήνα στο Cinobo είναι το Putain. Χωρίς να έχει το παραμικρό να ζηλέψει από την ομορφότερη και πιο εντυπωσιακά παιγμένη κινηματογραφική παραγωγή, αυτή η σειρά σκληρής ενηλικίωσης μας προσκαλεί σε έναν μεθυστικό όσο και αποπνικτικό κόσμο εφηβικής απόγνωσης, γεμάτο χιούμορ, παράνοια και αγωνία – αν το Euphoria είχε «αδερφάκι» στην Ευρώπη, θα ήταν το Putain. Όσο για το must see του μήνα; Η νοτιοκορεάτικη ταινία που ενέπνευσε τον Γιώργο Λάνθιμο να γυρίσει το Bugonia, το Save The Green Planet, ανεβαίνει αποκλειστικά στο Cinobo.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια παρανοϊκή μαύρη κωμωδία που ενώνει αριστοτεχνικά διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, βάζει στο επίκεντρο θεωρίες συνωμοσίας και κορυφώνεται σαν μια σύγχρονη τραγωδία, βασισμένη στο αίσθημα δικαιοσύνης και το ένστικτο για εκδίκηση. Τέλος, μεταξύ πολλών επιλογών, έρχεται και μια από τις συγκλονιστικότερες ταινίες που μας έδωσε το ευρωπαϊκό σινεμά στον αιώνα μας, κάτι ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και στη συγκινητική ερωτική ιστορία. Το Οι Ζωές Των Άλλων, έχοντας κερδίσει και το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς ταινίας, πλήθος βραβείων αλλά και πλατιά αγάπη από το κοινό για μια ιστορία φωτεινών ανθρώπων σε σκοτεινούς καιρούς, θα μας θυμίσει ξανά τι σημαινει συναρπαστικό σινεμά.

Όλες οι σειρές που προστέθηκαν αυτόν τον μήνα

Putain

Ντέμπεν Φαν Νταμ

Διαθέσιμη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο Τζίτζι, που ζει στις Βρυξέλλες, ανακαλύπτει ότι η μητέρα του, Αναΐς, βγαίνει ξανά με τον πρώην της, με τον οποίο μοιραζόταν όχι μόνο αγάπη αλλά και έναν εθισμό στα ναρκωτικά στο παρελθόν, εκείνος της θέτει ένα τελεσίγραφο: ή τον γιο της ή τον εραστή της. Όταν η Αναΐς αρνείται να διαλέξει, ο Τζίτζι αποφασίζει να φύγει από το σπίτι. Καταφεύγοντας στους φίλους του, ο Τζίτζι βρίσκει τον δρόμο του σε μια ανελέητη κοινωνία.

Ένας Καλύτερος Άνθρωπος

Τόμας Τόργιουσεν, Τζουλιέτα Μπερίσα

Διαθέσιμη

Την ημέρα, ο Τομ διαχειρίζεται το κατάστημα ρούχων της μητέρας του, αλλά τη νύχτα τρολάρει το διαδίκτυο. Οι στόχοι του είναι οι φεμινίστριες γενικά, και μια διάσημη stand-up κωμικός ειδικά. Όταν η παρενόχληση που δέχεται την κάνει να καταρρεύσει στη σκηνή, αποφασίζει να μοιραστεί τα σχόλιά του δημόσια. Η ταυτότητα του Τομ αποκαλύπτεται και γίνεται παρίας στην κοινή γνώμη. Φοβισμένος, μόνος, και χωρίς τον διαδικτυακό του κόσμο, θα αναγκαστεί να αναδημιουργήσει την ταυτότητά του από το μηδέν.

Πρεμιέρες

Έρωτας στη Βαρκελώνη

My Friend Eva

Σεσκ Γκέι

Διαθέσιμη

Η Εύα, παντρεμένη με παιδιά, ανακαλύπτει ξανά την επιθυμία και το πάθος, μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη. Επιστρέφοντας στη Βαρκελώνη, αποφασίζει να κυνηγήσει τον έρωτα κάνοντας μια νέα αρχή. Θα βρει ξανά την αγάπη;

Ως τα Χαράματα

When the Light Breaks

Ρούναρ Ρούναρσον

Διαθέσιμη

Όταν το Ρέικιαβικ παραλύει από τη μεγαλύτερη συγκοινωνιακή τραγωδία στην ιστορία του, η Ούνα έρχεται αντιμέτωπη με την ξαφνική απώλεια και τον πόνο.

Αλλά, εξαιτίας ενός μυστικού που κουβαλάει μαζί της, δεν μπορεί να διεκδικήσει τον χώρο που της αξίζει στη θλίψη.

Good Boy

Μπέν Λεόνμπεργκ

Διαθέσιμη

Ένας σκύλος, ο Ίντι, ξεκινά μια νέα περιπέτεια με τον ιδιοκτήτη του, εγκαταλείποντας την αστική ζωή για ένα άδειο σπίτι στην εξοχή.

O Ίντι είναι επιφυλακτικός απέναντι στο παλιό ανατριχιαστικό σπίτι και θα πολεμήσει με κάθε τρόπο για να μην χάσει το αφεντικό του.

Απαρατάτεμε

Μένη Τσιλιανίδου

Διαθέσιμη

Η Νίνα ξέρει γιατί ο παππούς της δεν τη γουστάρει. Προφανώς επειδή είναι λεσβία. Ήρθε η ώρα για ξεκαθάρισμα. Στην πιο περίεργη διαδρομή της ζωής τους, η Νίνα και ο Στάθης θα καταλάβουν ο ένας τον άλλο, θέλοντας και μη.

Συλλογές

Αίμα, δάκρυα & ιδρώτας

Διαθέσιμη

Στόχος, πάθος, επιμονή, απογοήτευση. Το Cinobo μπαίνει στα αποδυτήρια του κινηματογραφικού αθλητισμού και παρακολουθεί τον απαιτητικό δρόμο προς την κορυφή – έναν δρόμο γεμάτο αίμα, δάκρυα και ιδρώτα. Μια συλλογή ταινιών για τον πιο δύσκολο αγώνα: εκείνον με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Νέα στο Cinobo

Save the Green Planet!

Τζανγκ Τζουν-Χουάν

Διαθέσιμη

Ο Μπιουνγκ-Γκου είναι πεπεισμένος ότι ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος μιας εξωγήινης εισβολής. Έτσι, απαγάγει τον πιο λογικό ύποπτο: τον πρόεδρο και CEO μιας εταιρείας χημικών. Μπορεί να σώσει μόνος του τη Γη;

Σιδερένια Γροθιά

The Iron Claw

Διαθέσιμη

Σον Ντέρκιν

Η αληθινή ιστορία των αχώριστων αδελφών φον Έριχ, που έγραψαν ιστορία στον απίθανα ανταγωνιστικό κόσμο της επαγγελματικής πάλης στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Στόχος, να αφήσουν το ανεξίτηλο σημάδι τους στα πιο διάσημα ρινγκ.

Love & Mercy

Μπιλ Πόλαντ

Διαθέσιμη

H θρυλική και βαθιά πληγωμένη πορεία του Μπαράιαν Γουίλσον των θρυλικών Beach Boys μέσα από δύο χρονικές περιόδους: την έκρηξη δημιουργίας στα 1960s και την ψυχολογική κατάρρευση των ’80s.

Stop Making Sense

Τζόναθαν Ντέμι

Διαθέσιμη

Το Stop Making Sense, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τους Talking Heads από τις ζωντανές εμφανίσεις στο Pantages Theater του Χόλιγουντ τον Δεκέμβριο του 1983: Ντέιβιντ Μπερν, Τίνα Γουέιμαουθ, Κρις Φραντζ και Τζέρι Χάρισον, μαζί με ένα εκστατικό σύνολο μουσικών.

Ο Θρύλος του 1900

The Legend of 1900

Τζουζέπε Τορνατόρε

Διαθέσιμη

Μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ένας εργάτης ανακαλύπτει ένα βρέφος που το άφησαν μετανάστες και αναλαμβάνει να το μεγαλώσει. Το αγοράκι μεγαλώνει στο καράβι, αόρατο από τον υπόλοιπο κόσμο και εξελίσσεται σε μουσική ιδιοφυία, χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στεριά.

Οι Συνέπειες του Έρωτα

Consequences of Love

Πάολο Σορεντίνο

Διαθέσιμη

Ένας καλοστεκούμενος άνδρας από την Ιταλία, περνά τα τελευταία 8 χρόνια σε ένα ανώνυμο ξενοδοχείο μιας ανώνυμης Ελβετικής πόλης. Χρόνια σιωπής και αμέτρητων τσιγάρων, που τα περνά στο λόμπι του ξενοδοχείου, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του περιττές πολυτέλειες. Ποια είναι τα ανομολόγητα μυστικά του;

Il Divo

Πάολο Σορεντίνο

Διαθέσιμη

Η ιστορία τού εφτά φορές πρωθυπουργού Τζούλιο Αντρεότι, του ισχυρότερου πολιτικού της μεταπολεμικής Ιταλίας, από το 1946 μέχρι το 1993.

Η Τελευταία Παμπ

Τhe Old Oak

Κεν Λόουτς

Διαθέσιμη

Σε μια φθίνουσα βρετανική κωμόπολη, όπου τα ορυχεία έχουν σιγήσει και η ελπίδα έχει στερέψει, μια παμπ λειτουργεί ως τελευταίο καταφύγιο, ως τόπος συνάντησης, ως υπόλειμμα κοινότητας. Όταν φτάνουν πρόσφυγες από τη Συρία, η ήδη πληγωμένη πόλη δοκιμάζεται από το φόβο.

Οι Ζωές των Άλλων

The Lives of Others

Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ

Διαθέσιμη

Στην Ανατολική Γερμανία του 1984, ένας πράκτορας λαμβάνει την εντολή να οργανώσει επιχείρηση παρακολούθησης ενός συγγραφέα.

Ο τελευταίος επιθυμεί να αποστείλει στη Δύση ένα μανιφέστο για την αντιδημοκρατική λειτουργία της πατρίδας του, χωρίς να ξέρει ότι τον παρακολουθούν.