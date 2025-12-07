Στο Disney+ η ταινία «Ακόμα Πιο Απίστευτη Παρασκευή»: Διασκεδάστε παρέα με τις Jamie Lee Curtis και Lindsay Lohan

Το κωμικό χάος συνεχίζεται με την ταινία της Disney «Ακόμα Πιο Απίστευτη Παρασκευή» η οποία προσφέρει ξεκαρδιστική διασκέδαση πέρα από κάθε φαντασία και είναι τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+.

Το «Ακόμα Πιο Απίστευτη Παρασκευή», είναι η συνέχεια του «Απίστευτη Παρασκευή» του 2003, με πρωταγωνίστριες την Jamie Lee Curtis και τη Lindsay Lohan ως Τες και Άννα Κόλμαν. Η ιστορία συνεχίζεται χρόνια μετά από την κρίση ταυτότητας της Τες και της Άννας. Πλέον η Άννα έχει δική της κόρη και σύντομα θα γίνει μητριά. Καθώς αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ένωσης δύο οικογενειών, η Τες και η Άννα βλέπουν ότι τελικά ο κεραυνός μπορεί να πέσει δεύτερη φορά. Όλα αυτά αποκλειστικά στο Disney+.

Συνδυάζοντας καρδιά, χιούμορ και μια δόση μαγείας, η «Ακόμα Πιο Απίστευτη Παρασκευή» της Disney σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο για τη μητέρα και κόρη στην οθόνη, Jamie Lee Curtis (Tess Coleman) και Lindsay Lohan (Anna Coleman), καθώς η ιστορία της οικογένειας Coleman περνά στη νέα γενιά.

Χαρακτηρισμένη ως «ένα throwback που έγινε σωστά – διασκεδαστικό, αστείο και γεμάτο συναίσθημα» (Kylie Mar, Complex), η «Ακόμα Πιο Απίστευτη Παρασκευή» της Disney είναι η ιδανική ταινία για να απολαύσουν οι οικογένειες μαζί, είτε έχουν ποτέ φανταστεί να αλλάζουν θέσεις ή να περπατούν για λίγο στα παπούτσια κάποιου άλλου.