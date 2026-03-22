Στο Disney+ το «Χάνα Μοντάνα 20 χρόνια Επετειακό Αφιέρωμα» – Αποκλειστική συνέντευξη από την Miley Cyrus

Η Miley Cyrus επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα… για να γιορτάσει την επέτειο της εμβληματικής σειράς που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, ακριβώς δύο δεκαετίες μετά την πρεμιέρα της στο Disney Channel. Το «Χάνα Μοντάνα 20 Χρόνια Επετειακό Αφιέρωμα», κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου, αποκλειστικά στο Disney+.

Το «Χάνα Μοντάνα 20 Χρόνια Επετειακό Αφιέρωμα», που αναμένεται να «ρίξει» το Disney+ και με παρουσιάστρια την Alex Cooper, έχει γυριστεί ζωντανά, με παρουσία κοινού στο στούντιο και περιλαμβάνει αποκλειστική συνέντευξη της Miley Cyrus. Η συνέντευξη, προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στη δημιουργία ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας και τη διαχρονική επίδραση που είχε η σειρά και ο χαρακτήρας της Χάνα Μοντάνα στους fans σε όλο τον κόσμο.

Με έντονη νοσταλγία αλλά και σύγχρονη οπτική, η Miley Cyrus ξαναζεί τις στιγμές, τη μουσική και τις αναμνήσεις που καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά. Οι θεατές θα απολαύσουν αρχειακό υλικό που προβάλλεται για πρώτη φορά, ενώ μερικά από τα πιο εμβληματικά σκηνικά του «Χάνα Μοντάνα» ζωντανεύουν ξανά, ανάμεσά τους το σαλόνι της οικογένειας Stewart και η θρυλική ντουλάπα της Χάνα Μοντάνα. Θα υπάρξουν επίσης και μερικές γνώριμες σκηνές από το παρελθόν που θα έρθουν ξανά στο προσκήνιο.

Με ένα από τα πιο παθιασμένα fandoms της Disney, το «Χάνα Μοντάνα» έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, επαναπροσδιορίζοντας το τηλεοπτικό περιεχόμενο για παιδιά, ασκώντας έντονη επιρροή στη μουσική και τη μόδα, ενώ παράλληλα σύστησε στο κοινό μια ποπ σταρ που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά. Η σειρά, υποψήφια για Emmy, οδήγησε στην κυκλοφορία 14 πλατινένιων και 18 χρυσών άλμπουμ παγκοσμίως, καθώς και δύο κινηματογραφικών ταινιών.

«Το «Χάνα Μοντάνα» θα είναι πάντα κομμάτι του εαυτού μου. Αυτό που ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά, έγινε μια κοινή εμπειρία που διαμόρφωσε τη ζωή μου και τις ζωές τόσων πολλών θαυμαστών και θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτή τη σύνδεση» δήλωσε η Miley Cyrus.

«Το γεγονός ότι εξακολουθεί να σημαίνει τόσα πολλά για τον κόσμο τόσα χρόνια αργότερα, είναι κάτι που με γεμίζει υπερηφάνεια. Αυτό το «Hannahversary» είναι ο τρόπος μου να γιορτάσω και να ευχαριστήσω τους fans που με στηρίζουν εδώ και 20 χρόνια».

«Η σειρά «Χάνα Μοντάνα» έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς fans να ονειρευτούν χωρίς όρια, να τραγουδήσουν δυνατά και να αγκαλιάσουν κάθε πτυχή του εαυτού τους. Για αυτό η κληρονομιά της Χάνα Μοντάνα συνεχίζει να λάμπει από γενιά σε γενιά», δήλωσε η Ayo Davis, Πρόεδρος της Disney Branded Television.

«Η συνεργασία μας με την Miley σε αυτό το αφιέρωμα είναι ένα όνειρο και θέλουμε να αποτελέσει ένα γράμμα αγάπης προς τους fans, που παραμένουν εξίσου παθιασμένοι σήμερα όπως όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα πριν από σχεδόν 20 χρόνια».

Το αφιέρωμα είναι μια παραγωγή των HopeTown Entertainment και Unwell Productions. Η Ashley Edens είναι showrunner, ενώ executive producers είναι οι Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper και Matt Kaplan.

Η Alex Cooper παρουσιάζει το αφιέρωμα.

Οι fans μπορούν να ξαναζήσουν αγαπημένες στιγμές με την Miley Cyrus πριν την πρεμιέρα του επετειακού αφιερώματος, με τους τέσσερις κύκλους της σειράς «Χάνα Μοντάνα», την ταινία «Χάνα Μοντάνα: Η Ταινία» και το «Χάνα Μοντάνα και Μάιλι Σάιρους: Οι Καλύτερες Στιγμές σε μία Συναυλία», τώρα διαθέσιμα στο Disney+.