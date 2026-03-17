Survivor: Ανδρική υπόθεση η αποχώρηση – Τι θα δούμε απόψε

Με την ήττα των «Αθηναίων», το όνομα του Γιώργου Καραϊσαλίδη ολοκλήρωσε τη λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση. Τέσσερις άνδρες διεκδικούν την παραμονή τους στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Ποιοι θα καταφέρουν να συνεχίσουν την πορεία τους στο παιχνίδι;

Δεύτερο χτύπημα εχθές για τους «Αθηναίους», μετά την ήττα τους, ήταν η αποχώρηση για λόγους υγείας του Αντώνη Νικολόπουλου. Η απόφασή του φάνηκε να δυσκολεύει την ψηφοφορία της ομάδας του στο Survivor. Η κάλπη ανέδειξε, ως τέταρτο υποψήφιο της εβδομάδας, τον Γιώργο Καραϊσαλίδη.

Το αποτέλεσμα αιφνιδίασε αρκετά την ομάδα των «Επαρχιωτών», που τον χαρακτήρισε «άχαστο» τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τα χθεσινά γεγονότα έχουν επηρεάσει την ψυχολογία των «Αθηναίων».

Το κλίμα έντασης που άρχισε να καλλιεργείται τις προηγούμενες ημέρες, ανάμεσα στον Αλέξανδρο Κούρτοβικ, τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τον Γιώργο Καραϊσαλίδη, κορυφώνεται.

Στον αντίποδα, οι «Επαρχιώτες», με ανεβασμένη διάθεση και γεμάτο στομάχι, θέλουν να κατακτήσουν μία ακόμα νίκη. Έχοντας όμως ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση από τη δική τους ομάδα, το κλίμα είναι περίεργο. Ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, ο Σταύρος Φλώρος και ο Μάνος Μαλλιαρός διαχειρίζονται, ο καθένας διαφορετικά, το ενδεχόμενο της αποχώρησής τους.

Ο αγώνας για το έπαθλο επικοινωνίας, που έρχεται απόψε, απαιτεί συνεργασία μεταξύ των παικτών κάθε ομάδας. Η νίκη θα φέρει νέα από τις οικογένειες και τους δικούς τους ανθρώπους.

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας δείχνει να ξαφνιάζει τους Survivors, που είχαν στο μυαλό τους μία διαφορετική εξέλιξη. Εξίσου απρόβλεπτη αποδεικνύεται και η αποχώρηση!

Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, Σταύρος Φλώρος, Μάνος Μαλλιαρός, Γιώργος Καραϊσαλίδης. Για ποιον το ταξίδι στο Survivor τελειώνει απόψε;