Survivor: Απόψε 3 νέοι παίκτες εντάσσονται στην ομάδα των Αθηναίων και 2 στων Επαρχιωτών

Την απόλυτη ανατροπή φέρνουν πέντε δυναμικές προσωπικότητες που κάνουν την είσοδό τους στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Κυριακή 22 Mαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Τρεις νέοι παίκτες του «Survivor» εντάσσονται στην ομάδα των Αθηναίων και δύο στων Επαρχιωτών αλλάζοντας μια για πάντα τις ισορροπίες! Τι πληροφορίες θα μεταφέρουν και κατά πόσο θα είναι αληθή όσα θα μοιραστούν με τους συμπαίκτες τους;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτες συγκρούσεις δεν αργούν να εκδηλωθούν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια.

Η ομάδα που κερδίζει το πρώτο αγώνισμα ασυλίας παίρνει τη νίκη με μεγάλη βαθμολογική διαφορά και οι ηττημένοι ταράζονται… Όταν οδηγούνται στο Συμβούλιο του νησιού η ψηφοφορία αποκαλύπτει καινούριες συμμαχίες.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους νέους Survivors:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αθηναίοι

Δήμητρα Κάμτση, 29 ετών, Άμστερνταμ

Πολυπράγμων και λάτρης των ταξιδιών. Τα τελευταία 8 χρόνια μένει στο Άμστερνταμ, όπου εργάζεται στον χώρο των χρηματοοικονομικών. Ασχολείται επαγγελματικά και με το pilates ως instructor. Κάνει kitesurf, snowboard, κολύμβηση και padel ενώ παράλληλα ασχολείται και με τον χορό.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο της ζωής της και βλέπει το Survivor ως μία ευκαιρία να δοκιμάσει τις αντοχές και τα όριά της. Πρώτος στόχος για εκείνη είναι να ενταχθεί στην ομάδα και να βρει τη θέση της μέσα σε αυτή. Ο μεγάλος στόχος είναι το έπαθλο.

Νίκος Κάππος, 27 ετών, Μεταξουργείο

Πειθαρχημένος αλλά και η ψυχή της παρέας! Ασχολείται με το παρκούρ ενώ έχει κάνει καράτε, στίβο και mountain biking. Εργάζεται ως διανομέας και είναι εξοικειωμένος με τις δυσκολίες που προκαλούν οι αλλαγές του καιρού. Η εμπειρία του στη μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων του στρατού στην Κρήτη ήταν για εκείνον κάτι μοναδικό, του έμαθε να συνεχίζει εκεί που οι άλλοι σταματάνε αλλά και να μην παίρνει στα σοβαρά συμπεριφορές ατόμων που βρίσκονται υπό πίεση. Θέλει να κερδίσει το έπαθλο για να ξε-αγχώσει τη μητέρα του!

Όλγα Λοβέρα, 36 ετών, Βοτανικός

Αεικίνητη, αυθόρμητη και αθλητική διατηρεί πάντα το χαμόγελό της. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης ενώ η καταγωγή της είναι από τη Χιλή και την Αλεξανδρούπολη. Έχασε νωρίς τη μητέρα της και μεγάλωσε σε οικοτροφείο. Μετά την ενηλικίωσή της, κατάφερε να έρθει σε επαφή με μέλη της οικογένειάς της. Είναι αθλήτρια του τρίαθλου και συμμετέχει σε αγώνες. Εργάζεται ως γυμνάστρια και αυτή την περίοδο ασχολείται κυρίως με το pilates reformer. Λατρεύει το χορό και τη λάτιν μουσική. Αν κερδίσει το έπαθλο θέλει να φτιάξει το δικό της γυμναστήριο και να βοηθήσει την οικογένειά της.

Επαρχιώτες

Χριστιάννα Μιχαλούδη, 23 ετών, Λάρισα

Δυναμική και μαχητική, πιστεύει στον εαυτό της και δεν φοβάται να κυνηγήσει τα όνειρά της. Αποφοίτησε από ΕΠΑΛ Νοσηλευτικής και σπούδασε προπονητική. Ασχολείται με το ποδόσφαιρο, τις πολεμικές τέχνες, τον στίβο και το bodybuilding ενώ εργάζεται ως personal trainer και προπονήτρια σε ομάδα στίβου. Είναι παντρεμένη με τον παιδικό της έρωτα, τον οποίο χαρακτηρίζει δύναμη και στήριγμά της. Στο Survivor έρχεται για να δείξει ποια πραγματικά είναι. Δεν αντέχει την αδικία και την ασέβεια.

Κωνσταντίνα Μπακαρού, 22 ετών, Λάρισα

Αθλητική με πείσμα, υπομονή και προσήλωση στους στόχους της, παραδέχεται πως ως χαρακτήρας είναι νευρική. Μεγάλωσε στη Λάρισα. Ασχολήθηκε με το tae kwon do για επτά χρόνια ενώ ήταν και σε ποδοσφαιρική ομάδα. Εργάζεται ως γυμνάστρια και pilates instructor. Στο Survivor θέλει να ξεπεράσει τα όριά της, να είναι καλή αγωνιστικά και να κερδίζει στους αγώνες.

Οι γονείς της είναι αρκετά υποστηρικτικοί στην απόφασή της να συμμετάσχει και πιστεύει πως οι εμπειρίες της στον πρωταθλητισμό θα τη βοηθήσουν μέσα στο παιχνίδι.