Συμβαίνει τώρα:
Media

Survivor: Απόψε ένας αγώνας για γερά νεύρα και ένα συμβούλιο – φωτιά

Οι Αθηναίοι έχουν ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση εξαιτίας της ήττας τους στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας
Επαρχιώτες
Επαρχιώτες

Ένας συγκλονιστικός, βραδινός αγώνας ασυλίας γεμάτος εντάσεις και ανατροπές έρχεται στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Οι Αθηναίοι, μετά και τη χθεσινή τους ήττα, στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας στο Survivor, έχουν ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση. Πλέον, στο πλευρό της Κέλλυς Μποφίλιου και του Αλέξανδρου Κούρτοβικ βρίσκεται, ως υποψήφιος και ο Χρυσοβαλάντης Πάκος. Ωστόσο, το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας είναι σε γενικές γραμμές θετικό και ήρεμο.

Σε αντιδιαστολή, η ατμόσφαιρα στην παραλία των Επαρχιωτών είναι εκρηκτική! Η ομάδα έχει χωριστεί στα δύο. Τσακωμοί και βαριές κουβέντες δημιουργούν μία ρήξη που μοιάζει αγεφύρωτη.

Όταν δύσει ο ήλιος, έρχεται και ο δεύτερος αγώνας ασυλίας. Ένας αγώνας για γερά νεύρα, με αναμετρήσεις που κρίνονται στον πόντο και έναν έντονο καυγά ανάμεσα στον Μάνο Μαλλιαρό και τον Benzy Καραντώνη.

Τον αγώνα ασυλίας ακολουθεί ένα συμβούλιο-φωτιά! Οι αποκαλύψεις που γίνονται είναι πολλές και στο επίκεντρο βρίσκεται η Φανή Παντελάκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
61
57
Media: Περισσότερα άρθρα
Akylas: «Μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας, όλα είναι δυνατά» – Η συγκινητική ανάρτηση μετά την νίκη του στον εθνικό τελικό της Eurovision
«Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος - Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με υποστήριξαν και στάθηκαν στο πλευρό μου», έγραψε ο Akylas
Akylas 11
Newsit logo
Newsit logo