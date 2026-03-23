Survivor: Απόψε κάποιος παραδέχεται πως έχει συναισθήματα για παίκτρια της αντίπαλης ομάδας

Οι τελευταίες προσθήκες, στο χθεσινό επεισόδιο (22/03), του «Survivor» κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, που διατήρησε το Survivor στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, στη ζώνη μετάδοσής του, με μέσο όρο 14,1% στο γενικό σύνολο του κοινού και 10,9% στο δυναμικό κοινό. 1.677.068 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1΄ τις αντιδράσεις των δύο ομάδων στην άφιξη των νέων μελών τους.

Η ήττα των «Επαρχιωτών» στον πρώτο αγώνα ασυλίας έφερε και τον πρώτο υποψήφιο από την ομάδα τους, τον Σταύρο Φλώρο. Η ρεβάνς στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Δευτέρα 23 Μαρτίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ φαντάζει μονόδρομος για τους Μπλε. Οι «Επαρχιώτες» εξακολουθούν να είναι μοιρασμένοι, τα λόγια της Χριστιάννας Μιχαλούδη έβαλαν φωτιά στο Συμβούλιο και από τις πρώτες μέρες φαίνεται πως οι νέες Survivors έχουν διαλέξει ήδη πλευρά.

Οι «Αθηναίοι», τονωμένοι από την πρώτη νίκη τους, θέλουν να συνεχίσουν το σερί, για να νιώσουν πιο σίγουροι για την παραμονή τους. Πώς βλέπουν την αγωνιστική απόδοση των νέων μελών της ομάδας τους;

Η ήττα στον δεύτερο αγώνα ασυλίας απογοητεύει τη χαμένη ομάδα και φουντώνει τις συζητήσεις για το ποιος θα ψηφιστεί. Η στρατηγική φαίνεται πως πλέον έχει τον πρώτο λόγο…

Ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, ένας έρωτας μπορεί να ανθίσει! Στο Συμβούλιο του νησιού, ένας Survivor παραδέχεται πως έχει συναισθήματα για ένα κορίτσι της αντίπαλης ομάδας. Υπάρχει άραγε ανταπόκριση ή είναι μονόπλευρος; Όλα αποκαλύπτονται απόψε!