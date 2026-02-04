Survivor: Απόψε οι Επαρχιώτες χάνουν έναν παίκτη από την ομάδα τους

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται οι Επαρχιώτες, καθώς η μισή ομάδα βρίσκεται υποψήφια προς αποχώρηση και είναι σίγουρο πως στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 21.40, στον ΣΚΑΪ, μία μπλε δάδα θα σβήσει.

Τα Παιχνίδια της Καραϊβικής έρχονται για να δώσουν χαρά στους παίκτες του «Survivor» και πολλά απολαυστικά στιγμιότυπα στους τηλεθεατές! Το αγώνισμα επάθλου φαγητού φέρνει τις δύο ομάδες σε ένα στίβο μάχης με νερό.

Αθηναίοι και Επαρχιώτες βάζουν τα δυνατά τους για να ισορροπήσουν και να μη πέσουν μέσα στην πισίνα, όταν όμως οι κύλινδροι περιστρέφονται αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένας τραυματισμός την ώρα του αγώνα διακόπτει τη ροή του για πολλή ώρα και οι δύο ομάδες έρχονται σε ρήξη. Κανείς δεν δείχνει τη διάθεση να υποχωρήσει…

Το Συμβούλιο του νησιού είναι γεμάτο ένταση. Σε αυτό, ο Χρήστος Μυλωνάς, ο Ιωάννης Ρέβης, ο Σταύρος Φλώρος, ο Μιχάλης Σηφάκης και ο Γιώργος Πολύχρος θα μάθουν ποιοι έλαβαν τη στήριξη του κοινού και ποιοι θα χρειαστεί να μονομαχήσουν για την παραμονή τους. Την ώρα της μονομαχίας, η εξέδρα των Επαρχιωτών δείχνει ξεκάθαρα την προτίμησή της…

Από Κυριακή έως Τρίτη, στις 21:00 και Τετάρτη στις 21:40.