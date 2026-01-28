Survivor: Απόψε θα αποχωρήσει κάποιο μέλος της ομάδας των Επαρχιωτών

Με μία ακόμα ήττα και την υποψηφιότητα της Φωτεινής Καλεύρα ολοκληρώθηκε η λίστα των υποψηφίων εχθές και απόψε, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 21.40, στο νέο επεισόδιο του «Survivor» στον ΣΚΑΪ, θα μάθουμε ποιο μέλος των Επαρχιωτών αποχωρεί.

Οι εντάσεις στην μπλε ομάδα δε λένε να κοπάσουν και πλέον είναι αρκετά τα μέλη της που αμφισβητούν τον «αρχηγό», Μιχάλη Σηφάκη. Ποιοι ξεκινούν τις στρατηγικές κινήσεις στο «Survivor»;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, ούτε στο εσωτερικό της ομάδας των Αθηναίων. Η συμπεριφορά της Μαντίσα Τσότα ενοχλεί ορισμένα μέλη της ομάδας της και η σύγκρουση δεν αργεί να έρθει…

Το αγώνισμα επάθλου φέρνει τις δύο ομάδες σε ένα στίβο μάχης που απαιτεί καλή ισορροπία και τεχνική. Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να κλείσουν την εβδομάδα τους με μία νίκη ή θα συνεχίσουν οι Αθηναίοι το δυναμικό σερί τους;

Στο συμβούλιο του νησιού βγαίνουν στην επιφάνεια ζητήματα που έμοιαζαν να είναι καλά κρυμμένα… Ο Gio Καραντώνης σίγουρα δεν περίμενε, επιστρέφοντας, να βρει την ομάδα του σε αυτή την κατάσταση!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρήστος Μυλωνάς, Δήμητρα Λιάγγα, Φανή Παντελάκη και Φωτεινή Καλεύρα έχουν το βλέμμα στραμμένο στη μονομαχία. Δύο από αυτούς θα μάθουν πως με τη στήριξη του κοινού παραμένουν στο Survivor, οι άλλοι δύο θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους, αν θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους στο παιχνίδι. Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει απόψε;

Κυριακή – Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη 21:40.