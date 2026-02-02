Survivor: Αποχώρησε οικειοθελώς η Εβελίνα Λυκούδη – «Τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια»

Η Εβελίνα Λυκούδη αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor κάτι που έγινε γνωστό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ασυλίας της.

Συγκεκριμένα η Εβελίνα Λυκούδη ανακοίνωσε στον Γιώργο Λιανό και τους συμπαίκτες της την απόφασή της να αποχωρήσει από το Survivor και πως το

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν την εξέπληξε, καθώς η ίδια είχε ζητήσει από την ομάδα να τη συμπεριλάβει στις επιλογές τους.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες προσπαθούσε να διαχειριστεί την παραμονή της στο παιχνίδι μέρα με τη μέρα, τονίζοντας ότι σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο ένιωθε ιδιαίτερα πιεσμένη.

«Εδώ και 26 μέρες τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια… δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε.

Ο καθένας που μας βλέπει από το σπίτι δεν μπορεί να το ζήσει αυτό. Δεν θέλω να περιμένω μέχρι την Τρίτη για να μονομαχήσω.

Αν ερχόμουν στη μονομαχία, θα τα παρατούσα. Οπότε θέλω να φύγω τώρα», είπε με δάκρυα στα μάτια η Εβελίνα Λυκούδη.