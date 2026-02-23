Survivor: «Είναι κακομαθημένες και μίζερες, πραγματικά τις ”γράφω”» ξέσπασε ο Γιώργος Πολύχρος

Απασφάλισε ο Γιώργος Πολύχρος στο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε τη νύχτα της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Ο παίκτης της ομάδας των Επαρχιωτών εξερράγη για τη στάση που κράτησαν δύο συμπαίκτριές του.

Μιλώντας στην κάμερα του Survivor ο Γιώργος Πολύχρος αντέδρασε έντονα με την Αναστασία και την Ιωάννα για τα όσα του είπαν σχετικά με την ετοιμασία του πρωινού των Επαρχιωτών του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

«Σηκώθηκα σήμερα το πρωί, κουβάλησα ξύλα, άναψα τη φωτιά, πρόσεχα τη φωτιά. Σε καμιά ώρα, περίπου, σηκώνονται τα κορίτσια, λένε ”να φτιάξουμε πιτάκια” και με διατάζουν: ”Γιώργο, σπάσε καρύδες”. ”Σπάστε εσείς, ρε κορίτσια”, λέω».

«Άρχισαν να φωνάζουν πάλι, κλασικά, η Αναστασία και η Ιωάννα. Είναι κακομαθημένες, είναι μίζερες, τα ‘χουμε ξαναπεί. Δεν ασχολούμαι καν, πραγματικά τις… γράφω και δεν με αφορά καθόλου».

Με τη σειρά της, δε, η Ιωάννα Δεσύλα υποστήριξε τη δική της πλευρά για το συγκεκριμένο σκηνικό που διαδραματίστηκε στην μπλε καλύβα για το νέο επεισόδιο του Survivor, το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, στον ΣΚΑΪ.