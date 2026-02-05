Survivor: Εκπλήξεις και ανατροπές έρχονται στο νέο επεισόδιο το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου

Μία εβδομάδα γεμάτη εντάσεις στο «Survivor» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (04.02.2026) με την αποχώρηση του Χρήστου Μυλωνά, μετά από μονομαχία, από τους Επαρχιώτες και του Γιώργου Τσουκαλά, από τους Αθηναίους, για προσωπικούς λόγους.

Πριν από τις αποχωρήσεις στο «Survivor», Αθηναίοι και Επαρχιώτες διεκδίκησαν το έπαθλο φαγητού, σε μία αναμέτρηση για γερά νεύρα. Ο τραυματισμός της Δήμητρας Λιάγγα αμφισβητήθηκε από τους Κόκκινους, οι οποίοι εξέφρασαν με έντονο τρόπο την ένστασή τους, καταλήγοντας σε λογομαχία με τους Μπλε.

Στο τέλος των run, οι Επαρχιώτες ήταν εκείνοι που πήραν τη νίκη με 7-3 και πανηγύρισαν για το έπαθλό τους, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των Αθηναίων…

Στο συμβούλιο του νησιού ανακοινώθηκε η οικειοθελής αποχώρηση του Γιώργου Τσουκαλά για προσωπικούς λόγους αλλά και τα ονόματα των Μιχάλη Σηφάκη, Γιώργου Πολύχρου και Σταύρου Φλώρου, ως διασωθέντων από το τηλεοπτικό κοινό.

Ο Ιωάννης Ρέβης και ο Χρήστος Μυλωνάς μονομάχησαν για την παραμονή τους, μπροστά στους Επαρχιώτες, με την ομάδα να δείχνει τη στήριξή της περισσότερο στον πρώτο.

Ο Χρήστος Μυλωνάς πριν αποχωρήσει από το «Survivor» έγραψε σε έναν πάπυρο το όνομα του ή της Survivor που θέλει να βοηθήσει δίνοντας ένα πλεονέκτημα.

Το Survivor δικαιώνει καθημερινά τον τίτλο του παιχνιδιού των ανατροπών και αυτό πρόκειται να συμβεί, για ακόμα μία φορά, στο νέο επεισόδιο την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Για την εβδομάδα που ακολουθεί το παιχνίδι θα προβάλλεται από την Κυριακή έως την Τρίτη, στις 21:00.