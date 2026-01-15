Survivor: Ελισάβετ Σεκερτζή και Σταυρούλα Ποτήρη αποχαιρέτησαν τον Άγιο Δομίνικο και το ριάλιτι επιβίωσης

Το Survivor βρίσκεται σε εξέλιξη και μετά τις πρώτες κόντρες ανάμεσα σε διαγωνιζόμενους, ήρθαν οι πρώτες αποχωρήσεις. Η Ελισάβετ Σεκερτζή, αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λόγους υγείας και η Σταυρούλα Ποτήρη, αποχαιρέτησε οριστικά τους συμπαίκτες της, καθώς η Κέλλυ Μποφίλιου ήταν εκείνη που κέρδισε τη μονομαχία και εξασφάλισε την παραμονή της στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Η Ελισάβετ, όπως και ο Gio, το χθεσινό βράδυ το πέρασε στην κλινική. Αντιμετώπισε ένα ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor» είπε ο Γιώργος Λιανός για την Ελισάβετ Σεκερτζή και συνέχισε: «Φυσικά, όταν πρόκειται για θέματα υγείας, αυτά είναι πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Είτε είναι εμπειρία είτε είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης, όπως είναι το Survivor.

Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και την ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή της», είπε ο Γιώργος Λιανός στο Survivor. Νωρίτερα, η Ελισάβετ Σεκερτζή είχε εκφράσει την αδυναμία της, μετά τη δύσκολη νύχτα που είχε στην καλύβα.

«Χθες πέρασα το χειρότερο βράδυ της ζωής μου. Ήμουν έτοιμη να πω: τα παρατάω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, φάγαμε πάρα πολλή βροχή. Πάρα πολύ ταλαιπωρία, έχουν βραχεί τα πάντα πάνω μου, νόμιζα θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να βρω ειλικρινά μια λύση, κάτι να κάνω, κάτι να γίνει… Το χθεσινό βράδυ ήταν ένα εφιάλτης», είπε στην κάμερα η Ελισάβετ Σεκερτζή.

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, παρουσία του Γιώργος Λιανός, ο Gio Kay ένιωσε εμφανώς ανακουφισμένος, καθώς το κοινό τον «έσωσε», απαλλάσσοντάς τον από τη δοκιμασία της τελικής αναμέτρησης.

Έτσι, στον στίβο μάχης οδηγήθηκαν η Σταυρούλα Ποτήρη και η Κέλλυ Μποφίλιου, οι οποίες κλήθηκαν να παλέψουν για μία και μοναδική θέση στην επόμενη ημέρα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Παρόντες στην τελική μονομαχία ήταν μόνο οι Αθηναίοι, αφού οι Επαρχιώτες είχαν αποχωρήσει νωρίτερα. Στη συγκεκριμένη δοκιμασία, οι δύο παίκτριες έπρεπε να ανάψουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια φωτιά, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του παρουσιαστή.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η Σταυρούλα Ποτήρη δεν κατάφερε να επικρατήσει και αποχαιρέτησε οριστικά τους συμπαίκτες της.