Survivor: Γιώργος Πολύχρος κατά Μιχάλη Σηφάκη – «Είναι φωνακλάς, λέει πολλές “παπάτζες” για μένα»

Το Survivor συνεχίζεται και οι δοκιμασίες φέρνουν κατά διαστήματα έντονο εκνευρισμό στους παίκτες του ριάλιτι. Ο Γιώργος Πολύχρος ξέσπασε στο επεισόδιο που μεταδόθηκε την Τρίτη (10-02-2026) κατά του Μιχάλη Σηφάκη. Όπως είπε δεν είναι ο μόνος που έχει ενοχληθεί από την συμπεριφορά και τις ατάκες του παλαίμαχου τερματοφύλακα.

Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» στο Survivor ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχτεί να τον διατάζει ο συμπαίκτης του, αφού θα δεχόταν κάτι τέτοιο μόνο από τον πατέρα του. Όπως υποστήριξε, πλέον πολλά μέλη της ομάδας δεν ακολουθούν άκριτα όσα τους λέει ο Μιχάλης Σηφάκης. Αντιθέτως, εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους.



«Από την αρχή είναι φωνακλάς, απαιτεί πολύ και το έλεγα από την αρχή ότι ο Μιχάλης δεν γουστάρει να πηγαίνει με αυτά που λέει, γιατί θέλει να λέει,Σ γιατί έχει τον έλεγχο και λέει πολλές παπάτζες για μένα….», είπε αρχικά στην Αναστασία Στεργίου, στο αποψινό επεισόδιο.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι δηλώσεις του Γιώργου στην κάμερα, ο οποίος εξήγησε ότι μέσα στην ομάδα υπάρχει δυσαρέσκεια πλέον προς το πρόσωπο του Μιχάλη Σηφάκη. «Τώρα που έχει περάσει λίγο ο καιρός βγαίνουν όλα στη φόρα. Η Ιωάννα νευριάζει, δεν θέλει και η Αναστασία το ίδιο. Τελευταία όμως τα παιδιά ξεσάλωσαν, πήραν αέρα και του φέρνουν αντίρρηση», σημείωσε.

«Δεν είσαι εσύ ο μπαμπάς μας να με διατάξεις τι να κάνω. Είμαι εδώ γιατί είμαι μόνος μου. Καλή η ομάδα, αλλά ο καθένας είναι μόνος του», τόνισε κλείνοντας.