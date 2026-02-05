Survivor: Γιώργος Τσουκαλάς και Χρήστος Μυλωνάς αποχώρησαν από το ριάλιτι επιβίωσης

Ένα ανατρεπτικό επεισόδιο του «Survivor» προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026), καθώς ένας από τους παίκτες των Αθηναίων αποχώρησε από το παιχνίδι οικειοθελώς. Ο λόγος για τον Γιώργο Τσουκαλά, ενώ στο τέλος και ο Επαρχιώτης Χρήστος Μυλωνάς είδε την πόρτα της εξόδου από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Μόλις ξεκίνησε το συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στις δύο ομάδες την απόφαση του Γιώργου Τσουκαλά να αφήσει το «Survivor», ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε την απόφαση του κοινού σχετικά με τους πέντε υποψήφιους από την ομάδα των Επαρχιωτών.

«Καλώς ήρθατε στο συμβούλιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του κοινού.

Μια ψηφοφορία, η οποία φυσικά έχει να κάνει με τους πέντε υποψήφιους προς αποχώρηση της ομάδας των Επαρχιωτών. Να τους αναφέρω με τη σειρά έτσι όπως τους βλέπω: ο Γιώργος Πολυχρός, ο Χρήστος Μυλωνάς, ο Μιχάλης Σηφάκης, ο Σταύρος Φλώρος και ο Γιάννης Ρέβης.

Να ξεκινήσουμε όμως με την κόκκινη ομάδα, βλέπετε ένα άδειο σκαμπό εκεί στη μέση ακριβώς», είπε ο Γιώργος Λιανός.

«Θέλω λοιπόν να ανακοινώσω και στις δύο ομάδες ότι ο Γιώργος Τσουκαλάς αποχώρησε από το Survivor για προσωπικούς λόγους», πρόσθεσε στους παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανακοίνωση της ψηφοφορίας των τηλεθεατών. Έτσι από τη διαδικασία της αποχώρησης γλίτωσαν λόγω ψήφων ο Μιχάλης Σηφάκης, ο Γιώργος Πολύχρονος και ο Σταύρος Φλώρος.

Έτσι, ο Χρήστος Μυλωνάς και ο Γιάννης Ρέβης πήγαν σε μονομαχία τελικά εκείνος που αποχώρησε ήταν ο Χρήστος Μυλωνάς από τους Επαρχιώτες.

Έπειτα ο Χρήστος κλήθηκε να γράψει το όνομα του συμπαίκτη του που θέλει να βοηθήσει και να το βάλει σε έναν κλειστό φάκελο.

«Λοιπόν, Χρήστο. Θα πρέπει να γράψεις σε αυτόν τον πάπυρο που έχεις μπροστά σου, το όνομα ενός συμπαίκτη σου ή μίας συμπαίκτριάς σου, που θέλεις να τον βοηθήσεις ή να την βοηθήσεις αντίστοιχα. Αυτός ή αυτή θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα. Θα πρέπει να πάρει μία δύσκολη απόφαση. Όμως να ξέρεις ότι θα είναι κάτι θετικό. Θα σου αφήσω λίγο χρόνο να σκεφτείς και να γράψεις το όνομα του συμπαίκτη ή της συμπαίκτριάς σου», είπε ο Γιώργος Λιανός.

«Χρήστο, το όνομα που έγραψες θα παραλάβει αυτό το φάκελο αύριο πλέον. Παραλαμβάνω αυτόν το φάκελο. Παίρνεις τη δάδα σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στο φετινό Survivor. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του «Survivor».