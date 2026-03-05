Survivor: Η επόμενη μέρα για τους Επαρχιώτες μετά την αποχώρηση της Φανής Παντελάκη

Μετά από μία συγκινητική μονομαχία με την Δήμητρα Λιάγγα, η Φανή Παντελάκη αποχώρησε, εχθές (04/03), από το «Survivor». Η παίκτρια των Επαρχιωτών, με καταγωγή από την Καρδίτσα, αποσύρθηκε από τη μονομαχία, αφήνοντας τη ράβδο της να καεί.

«Δεν θα το άφηνα, κοίταξα τη Δήμητρα και της είπα “you”. Έχει πολύ πιο σημαντικό λόγο από εμένα. Θέλω να είμαι σε μία ομάδα που να με θέλει. Εφόσον δεν με θέλει, θα φύγω με το κεφάλι ψηλά», δήλωσε η παίκτρια του «Survivor» μετά την κίνησή της αυτή.

«Θέλω να πω ότι ήταν όνειρό μου να παρευρεθώ εδώ. Ήξερα ότι θα πεινάσω, ότι θα είμαι βρώμικη, θα γίνω μες στις λάσπες. Ζω μια φορά. Το ζω μία φορά και είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα εδώ και απέναντί σου (σ.σ. Γιώργο Λιανό). Φεύγω με το κεφάλι ψηλά και καθαρή», πρόσθεσε η Φανή Παντελάκη.

Αφού χαιρέτησε τους ελάχιστους συμπαίκτες που ήταν κοντά της, ακολούθησε τον Γιώργο Λιανό, για την τελευταία πράξη της μέσα στο Survivor.

Η Φανή έγραψε σε έναν πάπυρο το όνομα του/της Survivor που ήθελε να επιβραβεύσει ή να φέρει σε μειονεκτική θέση την επόμενη εβδομάδα.

Νωρίτερα, στο Συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε τους Survivors πως ο Μιχάλης Σηφάκης ήταν εκείνος που συγκέντρωσε τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού και διασώθηκε από τη μονομαχία.

Το αγώνισμα επικοινωνίας και επάθλου που προηγήθηκε έληξε με νίκη των Αθηναίων, οι οποίοι μετρούν πλέον έξι συνεχόμενους θριάμβους!

Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να κάνουν την ανατροπή στο νέο επεισόδιο του Survivor, το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ; Το σίγουρο είναι πως ξεκινάει μία εβδομάδα γεμάτη εκπλήξεις.