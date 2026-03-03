Survivor: Η Φανή Παντελάκη δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση για τους Επαρχιώτες

Χάσμα άνοιξε στους Επαρχιώτες του Survivor το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο συμβούλιο του νησιού στο επεισόδιο που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ τη νύχτα της Δευτέρας (02.03.2026).

Ο παρουσιαστής του Survivor, Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας «κλείδωσε» και πως η Φανή Παντελάκη είναι η δεύτερη υποψήφια της εβδομάδας για τους Επαρχιώτες προς αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ μετά τη Δήμητρα Λιάγγα.

Η ίδια εμφανίστηκε αιφνιδιασμένη, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε αρχικό πλάνο για διαφορετική ψήφο.

«Οι επτά είχαμε μιλήσει για Μιχάλη Σηφάκη. Εγώ τον ψήφισα για αυτό που είχε πει στα παιδιά τα τέσσερα… έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Ξέρω ότι μ’ αγαπάνε έξω και με στηρίζουνε. Μάλλον εδώ δεν με στηρίζουνε. Σηκώνω τα χέρια ψηλά… από δω και πέρα θα κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου», ανέφερε.

Η Αναστασία Στεργίου αντέδρασε, διαψεύδοντας ότι υπήρξε συνεννόηση την ίδια ημέρα, ενώ η συζήτηση εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση για το αν υπήρξε κοινό πλάνο που τελικά άλλαξε.

Ο Μάνος Μαλλιαρός από την πλευρά του τοποθετήθηκε αγωνιστικά: «Είναι άδικο να ψηφίζουμε αγωνιστικά γυναίκα, επειδή έχουμε το ντεζαβαντάζ στα ματσαρίσματα σαν ομάδα…».

Το κλίμα στους Επαρχιώτες δείχνει πλέον εύθραυστο, με τη Φανή Παντελάκη να δηλώνει πως αισθάνεται μόνη και την ομάδα να εμφανίζεται διχασμένη ως προς τα κριτήρια των επιλογών της.