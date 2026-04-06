Survivor: Η Κωνσταντίνα Μπακαρού δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση

Η Κωνσταντίνα Μπακαρού αναδείχθηκε δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση μετά την ψηφοφορία της ομάδας των «Επαρχιωτών» του Survivor, στο επεισόδιο που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ τη νύχτα της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026).

Η ψηφοφορία των «Επαρχιωτών» του Survivor δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, καθώς η Κωνσταντίνα Μπακαρού ψηφίστηκε από όλους τους συμπαίκτες της ως δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Οι ψήφοι άνοιγαν διαδοχικά και το όνομά της κυριαρχούσε.

Έτσι, η διαδικασία της ψηφοφορίας κρίθηκε από νωρίς.

Το τελικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την εικόνα που είχε ήδη διαμορφωθεί στην ομάδα.

Η Κωνσταντίνα παραδέχθηκε πως το περίμενε.

«Ήταν αναμενόμενο, εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι στην αγωνιστική μου πορεία από τότε που μπήκα στο παιχνίδι έως τώρα, δεν έχω βελτιωθεί. Ήταν αυτονόητο ότι θα συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα δεν πρόλαβα κιόλας να αγωνιστώ λόγω του τραυματισμού μου. Παρόλα αυτά θα προσπαθήσω περισσότερο», είπε.