Survivor: Η κόντρα του αθλητικογράφου Δημήτρη Θεοδωρόπουλου με την Μαντίσα Τσότα και ο δεύτερος υποψήφιος για αποχώρηση

Το Survivor ξεκίνησε και ο ΣΚΑΪ φιλοδοξεί πως έχει βρει τη «συνταγή» για υψηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Κόντρες, μπηχτές και μονομαχίες στα αγωνίσματα, με φόντο τον τελικό και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος έβαλε στο στόχαστρο την Μαντίσα Τσότα, ενώ ο Gio Kay αναδείχθηκε παμψηφεί δεύτερος υποψήφιος των Αθηναίων για αποχώρηση.

Η ψήφος του αθλητικογράφου, Δημήτρη Θεοδωρόπουλου στη Μαντίσα στο Συμβούλιο του Survivor προκάλεσε τριγμούς. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εξήγησε την ψήφο του στη Μαντίσα Τσότα και αποκάλυψε ότι στην καλύβα ακούστηκε η φράση «Οι Έλληνες δεν είναι άντρες».

«Χθες ψήφισα διά της ατόπου απαγωγής. Ψήφισα με βάση το ποιον δεν θέλω να φύγει και όχι το ποιον θέλω να φύγει. Δηλαδή, άφησα αυτούς που δεν θέλω να φύγουν έξω και είπα ΟΚ, μένει στο τέλος η Μαντίσα που έμεινε, και ψήφισα τη Μαντίσα. Μέχρι χθες το βράδυ ήμουνα… κρίμα και αυτά. Σήμερα το πρωί δεν είμαι καθόλου κρίμα που ψήφισα τη Μαντίσα. Καταρχάς, πριν λίγα λεπτά έχει ειπωθεί στην καλύβα, με έξι άντρες, η έκφραση “Οι Έλληνες δεν είναι άντρες”. Τι να κουβεντιάσω τώρα;», αποκάλυψε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

«Μιλάμε για μηδενική ενσυναίσθηση, μηδενική συναίσθηση. Ένα απόλυτο κενό. Ένα ακατάπαυστο μπίρι μπίρι. Δεν σταματάει να μιλάει, μιλάει συνέχεια και το κακό είναι ότι δεν έχει κάτι να πει. Φαίνεται ότι ξεκινάει τον λόγο του χωρίς να έχει σκεφτεί κάτι και το πλάθει, το πλάθει και πέφτει σε λάθη. Πέφτει σε λακκούβες, αυτό δεν γίνεται να το λες τώρα. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας».



Και η παίκτρια όμως εξέφρασε τα παράπονά της για τον συμπαίκτη της ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά της «θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μη φαινόμαστε και να φαίνεται ότι δεν κάνουμε και τίποτα».



Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξελίσσεται σε μάστορα στρατηγικής, δεν δίστασε να τονίσει και μία ακόμη φορά τα όσα πιστεύει για τη Μαντίσα: «Λέει, αγωνιστικά δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα. Και στην καλύβα, λέει, κάνω πάρα πολλά. Γιατί με ψηφίσατε εμένα; Πόσο άδικη ήταν οι δύο ψήφοι που πήρα; Το λέει αυτό. Και τώρα έρχεται εδώ πέρα και μας λέει, εντάξει μωρέ με το συναίσθημα, εντάξει δικαιολογούνται, όλα αυτά. Δεν, δεν, δεν συνδέονται τώρα με το άλλο. Η σκέψη της είναι η μία εδώ, η άλλη εκεί. Δεν βγάζει νόημα. Γι’ αυτό λέω ότι απλά μιλάει χωρίς να έχει σκεφτεί πρώτα».

Μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα για την ασυλία, όπου οι δύο ομάδες έφτασαν ισόπαλες με σκορ 9 – 9 και για έναν κρίκο οι Επαρχιώτες πήραν τη νίκη, με τον Μαλλιαρό να είναι ο καθοριστικός παίκτης, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν σε ένα Συμβούλιο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό και συνέβη κάτι εντυπωσιακό.

Με 11 ψήφους, ο Gio Kay αναδείχθηκε παμψηφεί δεύτερος υποψήφιος των Αθηναίων προς αποχώρηση. Ο παίκτης δεν δίστασε μάλιστα να απευθύνει στον Γιώργο Λιανό ερώτηση, για τον τρόπο που παρουσίασε τη δυναμική των δύο ομάδων.

Ο Γιώργος Λιανός επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τα δεδομένα και των δύο ομάδων πριν το συμβούλιο, χωρίς όμως να προχωρήσει σε ανάλυση ή να απαντήσει περαιτέρω στον παίκτη των Αθηναίων.



Ο Γιώργος Λιανός μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ανακοίνωσε το αποτέλεσμα: «Παμψηφεί ο Gio είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση». Τότε ο Gio Kay, γύρισε στον παρουσιαστή και του είπε τα εξής: «Explain this to me bro. Εσύ ήξερες ακριβώς τι γινότανε και στις δύο καλύβες, σωστά; Γι’ αυτό είχες συγκεκριμένες ερωτήσεις», ενώ ταυτόχρονα άφησε σαφείς αιχμές για τον Γιώργο Λιανό ότι δημιουργεί μέσα από τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις του μία εικόνα για τους Αθηναίους που μαρτυρά ότι απουσιάζει η συνοχή και η ομαδικότητα. «Ήταν σαν να μας βγάζεις underdogs, σαν να μην είμαστε ενωμένοι».