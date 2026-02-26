Media

Survivor: Η Λήδα Μυλωνά αποχώρησε οριστικά λόγω ιατρικού προβλήματος – Έχασε και φεύγει η Βασιλική Μουντή

«Αυτό είναι το Survivor, η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το παιχνίδι τελειώνει για μένα εδώ»
Το συμβούλιο του νησιού στο Survivor
Έντονος προβληματισμός στο συμβούλιο του νησιού για τις δύο ομάδες του Survivor / πηγή φωτογραφίας ΣΚΑΪ

Ακόμα ένα κακό μαντάτο, για την κόκκινη ομάδα του Survivor, ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός τη νύχτα της Πέμπτης (26.02.2026) μέσα από το πρόγραμμα του του ΣΚΑΪ.

«Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, έχω να κάνω μία σημαντική ανακοίνωση που αφορά στην ομάδα των Αθηναίων, επισήμανε αρχικά ο παρουσιαστής του Survivor, απευθυνόμενος στους παίκτες των δύο ομάδων του φετινού κύκλου, όταν και τους συνάντησε για μία ακόμα φορά στον στίβο μάχης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Λήδα Μυλωνά, λόγω ιατρικού θέματος που αντιμετωπίζει, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Survivor», γνωστοποίησε ο Γιώργος Λιανός.

«Η Λήδα ήρθε και για να ομορφύνει και για να δυναμώσει την ομάδα. Απέδειξε μέσα δυο αγώνες ότι μπορεί να δώσει και προφανώς είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, γιατί με το που έφτασε στο νησί ήταν λες και την γνώριζα από πριν», εκμυστηρεύτηκε, συγκινημένη, η Μαντίσα για την πρώην, πια, συμπαίκτρια της στην ομάδα των Αθηναίων.

Έτσι, λοιπόν, η κόκκινη ομάδα μετράει μία ακόμα αναγκαστική απώλεια στο φετινό Survivor.

Με την αναγκαστική απώλεια της Λήδας Μυλωνά, οι Αθηναίοι του Survivor ήλπιζαν να μην χάσουν ακόμα έναν παίκτη.

 

Έτσι, στο συμβούλιο του νησιού, Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα μάθαιναν ποιον παίκτη έσωσε αυτή την εβδομάδα το τηλεοπτικό κοινό από την ψυχοφθόρα διαδικασία της τελικής αναμέτρησης και ποιοι δύο θα έπρεπε να παλέψουν για τελευταία φορά.

 

Στον «τάκο» των υποψηφιοτήτων, λοιπόν, βρίσκονταν η Βασιλική Μουντή, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και η Δήμητρα Λιάγγα για να «σωθεί» από το τηλεοπτικό κοινό ο παίκτης των Αθηναίων.

 

Γι’ αυτό και η Βασιλική Μουντή θα έπρεπε να αναμετρηθεί με τη Δήμητρα Λιάγγα στην τελική μονομαχία που θα έκρινε ποια από τις δύο κοπέλες των Αθηναίων και των Επαρχιωτών θα παρέμενε στο ριάλιτι επιβίωσης.

Χρώμα κόκκινο ή μπλε θα ‘χε η αποχώρηση στο Survivor αυτή την εβδομάδα; Και η νίκη κατακτήθηκε, με σχετική άνεση, από τη Δήμητρα Λιάγγα που άφησε, έτσι, εκτός παιχνιδιού την Αθηναία αντίπαλό της.

 

«Αυτό είναι το Survivor, η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το παιχνίδι τελειώνει για μένα εδώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς αλλά έτσι είναι και όλα γίνονται για κάποιο λόγο», εκμυστηρεύτηκε, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Βασιλική Μουντή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
135
133
105
100
Media: Περισσότερα άρθρα
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Ιουλία βρίσκεται πλέον κοντά στον Φωκά, ζώντας ώρες αβεβαιότητας και φόβου
Η Μαγδαληνή συνεχίζει να κάνει σχέδια για το μέλλον της με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, χωρίς να αντιλαμβάνεται πόσο εύθραυστες και ασταθείς είναι οι ισορροπίες που την περιβάλλουν
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Ιουλία βρίσκεται πλέον κοντά στον Φωκά, ζώντας ώρες αβεβαιότητας και φόβου
Μπαμπά σ' αγαπώ: Ο Στέλιος βρίσκει ευκαιρία να γυρίσει πίσω στον μπαμπά του
Τα Τρία Μπαμπαδάκια ετοιμάζονται για το δικαστήριο, και ενώ ο Στέλιος ψάχνει να μάθει το “Ματ του Παιδιού”, εκείνος κι ο μπαμπάς του θα έχουν μια απρόσμενη βοήθεια από τη “Μαύρη Βασίλισσα”
Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενο επεισόδιο: Ο Στέλιος βρίσκει ευκαιρία να γυρίσει πίσω στον μπαμπά του
Newsit logo
Newsit logo