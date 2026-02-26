Survivor: Η Λήδα Μυλωνά αποχώρησε οριστικά λόγω ιατρικού προβλήματος – Έχασε και φεύγει η Βασιλική Μουντή

Ακόμα ένα κακό μαντάτο, για την κόκκινη ομάδα του Survivor, ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός τη νύχτα της Πέμπτης (26.02.2026) μέσα από το πρόγραμμα του του ΣΚΑΪ.

«Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, έχω να κάνω μία σημαντική ανακοίνωση που αφορά στην ομάδα των Αθηναίων, επισήμανε αρχικά ο παρουσιαστής του Survivor, απευθυνόμενος στους παίκτες των δύο ομάδων του φετινού κύκλου, όταν και τους συνάντησε για μία ακόμα φορά στον στίβο μάχης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Λήδα Μυλωνά, λόγω ιατρικού θέματος που αντιμετωπίζει, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Survivor», γνωστοποίησε ο Γιώργος Λιανός.

«Η Λήδα ήρθε και για να ομορφύνει και για να δυναμώσει την ομάδα. Απέδειξε μέσα δυο αγώνες ότι μπορεί να δώσει και προφανώς είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, γιατί με το που έφτασε στο νησί ήταν λες και την γνώριζα από πριν», εκμυστηρεύτηκε, συγκινημένη, η Μαντίσα για την πρώην, πια, συμπαίκτρια της στην ομάδα των Αθηναίων.

Έτσι, λοιπόν, η κόκκινη ομάδα μετράει μία ακόμα αναγκαστική απώλεια στο φετινό Survivor.

Με την αναγκαστική απώλεια της Λήδας Μυλωνά, οι Αθηναίοι του Survivor ήλπιζαν να μην χάσουν ακόμα έναν παίκτη.

Έτσι, στο συμβούλιο του νησιού, Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα μάθαιναν ποιον παίκτη έσωσε αυτή την εβδομάδα το τηλεοπτικό κοινό από την ψυχοφθόρα διαδικασία της τελικής αναμέτρησης και ποιοι δύο θα έπρεπε να παλέψουν για τελευταία φορά.

Στον «τάκο» των υποψηφιοτήτων, λοιπόν, βρίσκονταν η Βασιλική Μουντή, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και η Δήμητρα Λιάγγα για να «σωθεί» από το τηλεοπτικό κοινό ο παίκτης των Αθηναίων.

Γι’ αυτό και η Βασιλική Μουντή θα έπρεπε να αναμετρηθεί με τη Δήμητρα Λιάγγα στην τελική μονομαχία που θα έκρινε ποια από τις δύο κοπέλες των Αθηναίων και των Επαρχιωτών θα παρέμενε στο ριάλιτι επιβίωσης.

Χρώμα κόκκινο ή μπλε θα ‘χε η αποχώρηση στο Survivor αυτή την εβδομάδα; Και η νίκη κατακτήθηκε, με σχετική άνεση, από τη Δήμητρα Λιάγγα που άφησε, έτσι, εκτός παιχνιδιού την Αθηναία αντίπαλό της.

«Αυτό είναι το Survivor, η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το παιχνίδι τελειώνει για μένα εδώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς αλλά έτσι είναι και όλα γίνονται για κάποιο λόγο», εκμυστηρεύτηκε, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Βασιλική Μουντή.