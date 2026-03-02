Survivor: Η στρατηγική σε πρώτο πλάνο

Δυναμικά ξεκίνησε η αγωνιστική εβδομάδα για τους Αθηναίους, οι οποίοι έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους στον στίβο μάχης. Θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη δυναμική τους στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 02 Μαρτίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ;

Οι «Επαρχιώτες» ηττήθηκαν στον πρώτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας και οδηγήθηκαν στο Συμβούλιο του Νησιού, για να επιλέξουν υποψήφιο προς αποχώρηση στο Survivor. Ο διχασμός της ομάδας είναι πιο ορατός από ποτέ, με τους Μιχάλη Σηφάκη, Γιάννη Ρέβη και Δήμητρα Λιάγγα από τη μία πλευρά και όλους τους άλλους απέναντι. Η Δήμητρα Λιάγγα, η οποία είχε στα χέρια της την πέτρα της ασυλίας, δεν μπόρεσε να σώσει τον εαυτό της καθώς μπλοκαρίστηκε από τον Γιώργο Πολύχρο. Η στρατηγική του κίνηση διέσωσε τον Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα, έκανε όμως και πιο διακριτό τον εσωτερικό διχασμό της ομάδας.

Το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες σε ένα σύνθετο και απαιτητικό στίβο μάχης. Η μάχη, για ακόμα μία φορά, είναι αμφίρροπη και οι εντάσεις στους πάγκους δεν λείπουν.

Στο Συμβούλιο του νησιού, η Φανή Παντελάκη δεν κρύβει την απογοήτευσή της από την ομάδα της. Νιώθει μόνη της, γνωρίζει πως σε μία ενδεχόμενη ήττα των Μπλε ίσως να ψηφιστεί και δηλώνει ανοιχτά πως έχει ανάγκη από την υποστήριξή τους. Από ποια ομάδα θα προκύψει η αποψινή υποψηφιότητα και πώς θα αντιδράσει η αντίπαλη ομάδα στο άκουσμα του ονόματος;