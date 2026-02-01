Media

Survivor: Κατέρρευσε ο Χρήστος Μυλωνάς – Έχασε τις αισθήσεις του και τον πήραν με φορείο

Ο παίκτης δεν αισθανόταν καλά κατέρρευσε λίγο πριν ξεκινήσει το αγώνισμα
Survivor: Κατέρρευσε ο Χρήστος Μυλωνάς – Έχασε τις αισθήσεις του και τον πήραν με φορείο

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι παίκτες στο Survivor το βράδυ της Κυριακής, όταν το μέλος της μπλε ομάδας, ο Χρήστος Μυλωνάς, ζαλίστηκε και κατέρρευσε την ώρα που μιλούσε στις ομάδες ο Γιώργος Λιανός.

Οι παίκτες της μπλε ομάδας ήταν παραταγμένοι και την ώρα που ο παρουσιαστής του Survivor τους μιλούσε, ο 40χρονος ηθοποιός πο είναι στους “Επαρχιώτες” αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Οι συμπαίκτες του αμέσως τον ξάπλωσαν και του έδωσαν νερο ενώ οι διασώστες έφεραν φορείο και τον μετέφεραν για τις πρώτες βοήθειες.

Ο παρουσιαστή Γιώργος Λιανός, λίγο μετά το περιστατικό, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν όλοι οι παίκτες στο νησί.

 

Ακόμη ανέφερε ότι ο παίκτης συνήλθε ενώ από το πρωί φαινόταν λίγο αδιάθετος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
71
44
41
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo