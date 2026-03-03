Survivor: Ξέφυγαν Φανή Παντελάκη και Αναστασία Στεργίου – «Βούλωσε το ρε, αυτή θα μου το πει, όχι εσύ»

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Survivor στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη νύχτα της Τρίτης (03.03.2026). Η Φανή Παντελάκη «στόλισε» με… γαλλικά την Αναστασία Στεργίου στη διάρκεια αγωνίσματος στον στίβο μάχης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Φανή Παντελάκη πλησίασε την Ιωάννα Δεσύλλα και την Αναστασία Στεργίου στο νέο, «εκρηκτικό» επεισόδιο του Survivor που μεταδόθηκε από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Η Στεργίου ζήτησε από την Παντελάκη να απομακρυνθεί από το σημείο, με τη Φανή να αντιδρά: «Μη με διώχνεις, θα μου το πει η ίδια».

Η απάντηση της Αναστασίας ήταν άμεση: «Σ’ το είπε η ίδια. Φανή φύγε». Από εκείνο το σημείο και μετά η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα. «Δεν θα λες, σε μένα δεν θα λες», αντέδρασε η Φανή Παντελάκη.

Η Αναστασία Στεργίου απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Ό,τι θέλω θα λέω. Έλα βούλωσέ το τώρα. Είπα βούλωσέ το. Μη μιλάς».

Οι συμπαίκτες τους έτρεξαν για να συγκρατήσουν τη Φανή Παντελάκη, καθώς η ένταση έδειχνε να μετατρέπεται σε σωματική αντιπαράθεση.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιανός σχολίασε κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος: «Χαμός στους πάγκους εκεί, έντονη διένεξη ανάμεσα σε Αναστασία και Φανή. Συνεχίζεται. Διάφορες σκηνές εκεί, λίγο απειλητικές. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά».