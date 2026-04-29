Survivor: Ξέσπασε ο Μιχάλης Σηφάκης για τον Σταύρο Φλώρο – «Είσαι ψεύτικος»

«Απασφάλισε» ο Μιχάλης Σηφάκης στο επεισόδιο της Τετάρτης (29.04.2026) στο Survivor. «Πλέον, ως αντίπαλος, θα είμαι αμείλικτος», προειδοποίησε ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας.

Ο Μιχάλης Σηφάκης μίλησε στην κάμερα του Survivor, σχολιάζοντας τα όσα ειπώθηκαν στο χθεσινό (28.04.2029) συμβούλιο του νησιού.

Ο 41χρονος πρώην γκολκίπερ ανέβασε τους τόνους για τους πρώην συμπαίκτες του, Σταύρο Φλώρο και Μάνο Μαλλιαρό, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση τους μέσα στο παιχνίδι.

«Χθεσινό συμβούλιο, ξανά δέχτηκα επίθεση. Πολύ χαίρομαι γι’ αυτό. Οι δύο πιο απρόσεκτοι είναι ο Σταύρος και ο Μάνος. Ο Σταύρος είπε κατά λέξη ότι πλέον προσφέρει στην ομάδα. Άρα Σταύρο μου, μέχρι τώρα δεν προσφέρεις στην ομάδα. Αυτό που έχω να πω Σταύρο μου είναι ότι είσαι ψεύτικος.

Μάνο μου, δυστυχώς από ‘δω και μπρος δεν θα σου κάνω άλλο support. Και δυστυχώς δεν θα μείνεις και ήσυχος. Γιατί με πολλή αγάπη, όπως έχεις αναφέρει εσύ ο ίδιος, σε έχω κρατήσει στο παιχνίδι», είπε ο Μιχάλης Σηφάκης.

«Όταν έκλαιγες στην αγκαλιά μου, για το σκηνικό και την επίθεση της τότε Κόκκινης ομάδας και του φίλου σου του Δημήτρη. Έχεις επιλέξει λοιπόν να μου κάνεις πόλεμο», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Θέλω να σου θυμίσω ότι τις πρώτες εβδομάδες με έπιασες και μου ζήτησες να μη σου κάνω κόντρα στην κάμερα μπροστά και το σεβάστηκα. Ως συμπαίκτης σου. Πλέον, ως αντίπαλος, θα είμαι αμείλικτος. Είσαι εμπόδιό μου και τα εμπόδια, εγώ προσωπικά, τα ξεπερνάω», προειδοποίησε ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής.