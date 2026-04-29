Survivor: «Έρωτας χωρίς σύνορα» μεταξύ της Αριάδνης Δημητρέλου και ενός Τούρκου παίκτη – «Όταν την είδα ένιωσα κάτι διαφορετικό»

Παρά την αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Survivor, ένας Τούρκος παίκτης από τους Μπλε φαίνεται πως έχει εστιάσει σε μία παίκτρια από την Κόκκινη ομάδα, για την οποία «ένιωσε κάτι διαφορετικό».

«Ελληνοτουρκικός έρωτας» υπάρχει στην ατμόσφαιρα του Survivor, μετά το μοίρασμα των παικτών της ελληνικής και της τουρκικής εκδοχής οι οποίοι χωρίστηκαν σε Κόκκινους και Μπλε, σε μία ξεχωριστή αναμέτρηση του ριάλιτι επιβίωσης.

Ο λόγος για τον Τούρκο παίκτη, Baris Murat Yagci, ο οποίος εξήγησε ότι πρόλαβε να ξεχωρίσει την την Αριάδνη Δημητρέλου από την ομάδα των Κόκκινων.

Ο Baris είπε ότι μόλις είδε την Αριάδνη, ένιωσε κάτι διαφορετικό και πως θα ήθελε να μιλήσει για λίγα λεπτά μαζί της.

«Πριν καλά καλά γνωρίσουμε του Έλληνες παίκτες, ακούμε πολύ καλά λόγια για τα κορίτσια σας από τον Baris Murat Yagci», είπε αρχικά ο Ατζούν Ιλιτζαλί. «Όλες οι κοπέλες;», ρώτησε ο Γιώργος Λιανός.

Τότε, ο Baris απάντησε: «Μόνο μία» για να συμπληρώσει: «Όλες τους είναι όμορφες, αλλά εγώ εστιάζω μόνο σε μία. Απλά την είδα μερικές φορές. Και όταν την είδα ένιωσα κάτι διαφορετικό. Θέλω απλά να μιλήσουμε για πέντε λεπτά. Χρειαζόμαστε μόνο πέντε λεπτά για να μιλήσουμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει».