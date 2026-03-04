Survivor: Ξέσπασε σε λυγμούς ο Μιχάλης Σηφάκης για τον πατέρα του – «Δεν είχαμε καλές σχέσεις»

Κατέρρευσε με λυγμούς ο Μιχάλης Σηφάκης στο επεισόδιο του Survivor στον ΣΚΑΪ τη νύχτα της Τετάρτης (04.03.2026). «Με τον πατέρα μου δεν είχαμε καλές σχέσεις», είπε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας και νυν παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης.

Σε πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση ήλθαν Αθηναίοι και Επαρχιώτες στο νέο επεισόδιο του Survivor το οποίο και προβλήθηκε στο τροποποιημένο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, λόγω επικαιρότητας και διακοπών της γνώριμης ροής στην prime time, την Τετάρτη.

Αφορμή για τις στιγμές έντονης συγκίνησης στάθηκε, βεβαίως, το νέο έπαθλο επικοινωνίας, το οποίο και για την μπλε ομάδα θα ήταν δύο γράμματα από μέλη της οικογένειάς τους.

Ανάμεσα στους ιδιαιτέρως συγκινημένους παίκτες των Επαρχιωτών ήταν και ο Μιχάλης Σηφάκης ο οποίος και ξέσπασε σε δάκρυα με λυγμούς όταν ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός τού έδωσε τον λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, με «σπασμένη» φωνή, ο πρώην γκολκίπερ σημείωσε τα εξής. «Από το 2007 λείπω από το σπίτι μου, αν εξαιρέσεις τον τελευταίο χρόνο πριν μπω στο παιχνίδι που ζούσα στο Ηράκλειο. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω ούτε με τους γονείς μου πολλές εικόνες ούτε με τα αδέλφια μου. Με τον πατέρα μου, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε έρθει πιο κοντά. Δεν είχαμε καλές σχέσεις».

«Έχω συνηθίσει να μην τους βλέπω, τουλάχιστον με βλέπουν εκείνοι. Τον αδελφό μου τον μικρό τον περνάω 17 χρόνια και, στην ουσία, έλειπα σ’ όλη την εφηβεία του. Τους αγαπώ πολύ, ξέρουν ότι αντέχω».

«Πατέρα… Ο άντρας κάνει τη γενιά κι όχι η γενιά τον άντρα, σαν είναι ο τράγος δυνατός δεν τονε στένει η μάντρα. Είμαι πολύ δυνατός και αντέχω και τη μάντρα θα την ρίξω κάτω», κατέληξε, δακρυσμένος, ο Μιχάλης Σηφάκης στο νέο επεισόδιο του Survivor στον ΣΚΑΪ.