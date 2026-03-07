Media

Survivor: Μία νέα παίκτρια μπαίνει απόψε στην ομάδα των Αθηναίων – Ποια είναι η Μιλένα Σδρένια

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά και ασχολήθηκε με το μπάσκετ από την ηλικία των 10 ετών
Μιλένα Σδρένια
H Μιλένα Σδρένια

Μια βάρκα δένει στην παραλία των Αθηναίων και μια νέα δυναμική γυναίκα εντάσσεται στην ομάδα τους, στο νέο επεισόδιο του «Survivor», απόψε, Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Πώς θα την υποδεχτούν οι Κόκκινοι;

Στην παραλία των «Επαρχιωτών», οι περισσότερες συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τη Φανή Παντελάκη, κι ας έχει φύγει από το «Survivor». Τι πιστεύει ο Μιχάλης Σηφάκης πως ήταν αυτό που τη λύγισε; Ποια σχόλια κάνουν η Ιωάννα Δεσύλλα και η Αναστασία Στεργίου για εκείνη;

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας φέρνει τις δύο ομάδες αντιμέτωπες στο στίβο μάχης. Οι συνθέσεις έχουν αλλάξει από την τελευταία τους αναμέτρηση. Οι Κόκκινοι έχουν πλέον μία νέα Survivor και οι Μπλε έχουν μία γυναίκα λιγότερη. Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να επιστρέψουν στις νίκες ή θα διατηρήσουν τη δυναμική τους οι Αθηναίοι;

Στο Συμβούλιο του Νησιού, οι τόνοι ανάμεσα στις δύο ομάδες ανεβαίνουν, για ακόμα μια φορά. Πόσο δεμένη είναι τώρα η ομάδα των Μπλε και πώς βλέπουν τους ισχυρισμούς τους οι Κόκκινοι;

Η νέα Survivor των Κόκκινων δεν έρχεται για να κάνει συμμαχίες αλλά για να κερδίσει… Πόσο εύκολα θα ενταχθεί στην ομάδα της; Ας τη γνωρίσουμε…

Μιλένα Σδρένια, 24 ετών, Πειραιάς

Τελειομανής, πεισματάρα, αθλητική και δυναμική, μπαίνει στο Survivor με σκοπό να κερδίσει για εκείνη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά και ασχολήθηκε με το μπάσκετ από την ηλικία των 10 ετών. Έκτοτε ο αθλητισμός έχει σταθερή παρουσία στη ζωή της καθώς παίζει μπάσκετ στην Α2 στον «Προφήτη Ηλία» ενώ ασχολείται με το μάρκετινγκ αθλητικών brands και με το μόντελινγκ. Στον ελεύθερο χρόνο της απολαμβάνει ιδιαίτερα το περπάτημα, τα ταξίδια αλλά και την παρέα με την αδελφή της. Για εκείνη το Survivor είναι ένα challenge με τον εαυτό της.

Σάββατο – Κυριακή στις 21.00, Δευτέρα στις 22.10 και Τρίτη στις 21.00.

