Survivor: Μπλε υπόθεση η αποχώρηση

Δήμητρα Λιάγγα, Φανή Παντελάκη και Μιχάλης Σηφάκης είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση. Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 21.40, στον ΣΚΑΪ θα μάθουμε ποιος ή ποια θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας ήταν επεισοδιακός για την ομάδα των Επαρχιωτών. Η σύγκρουση στον πάγκο, ανάμεσα στην Φανή Παντελάκη και την Αναστασία Στεργίου, ήταν οριακή και αποσυντόνισε την ομάδα, την ώρα του αγωνίσματος. Πίσω στην καλύβα, η πλειοψηφία πρότεινε να ψηφιστεί ο Μιχάλης Σηφάκης, προκειμένου να φύγει η Φανή. Φτάνοντας στο Συμβούλιο του Νησιού, η πρόθεση της πλειοψηφίας βγήκε στην κάλπη με τον Μιχάλη να αναδεικνύεται τρίτος υποψήφιος. Η ένταση ανάμεσα στη Φανή και την Αναστασία συνεχίστηκε και εκείνη την ώρα, με την ομάδα των Αθηναίων να παρακολουθεί όσα εκτυλίσσονται στους αντιπάλους με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η επόμενη μέρα στην παραλία των Μπλε δεν διαφέρει σε τίποτα από την προηγούμενη… Η ένταση ανάμεσα στην Φανή Παντελάκη, την Αναστασία Στεργίου και την Ιωάννα Δεσύλλα ολοένα και ενισχύεται με το κλίμα να είναι εκρηκτικό. Θα βρει η Φανή την πολυπόθητη στήριξη από την τριάδα;

Ο αγώνας επάθλου και επικοινωνίας κρύβει μία πολύ μεγάλη έκπληξη που θα συγκινήσει ακόμα και πρόσωπα που μέχρι στιγμής έδειχναν αυτοσυγκράτηση. Το δυσάρεστο κλίμα στον πάγκο των Μπλε συνεχίζεται και σε αυτό το αγώνισμα. Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να ξεπεράσουν τις εντάσεις και να συγκεντρωθούν στο στόχο ή για ακόμα ένα βράδυ οι Αθηναίοι θα κάνουν… περίπατο;

Η μονομαχία απόψε είναι ζήτημα που αφορά την Μπλε ομάδα. Ποιο πρόσωπο στήριξε το τηλεοπτικό κοινό και ποιοι θα οδηγηθούν στην αρένα; Μια αναμέτρηση διαφορετική, ανατρεπτική και με ένα αποτέλεσμα που κανένας δεν περιμένει…