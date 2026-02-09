Survivor: Ο Αλέξανδρος Benzy Καραντώνης θέλει να πάρει «εκδίκηση για τον αδερφό του Gio Kay»

Ο αδερφός του Gio Kay, Αλέξανδρος Benzy Καραντώνης, που μπήκε στο Survivor, δήλωσε ότι θέλει να πάρει εκδίκηση για τον Γιώργο Καραντώνη που αποχώρησε οικειοθελώς από το παιχνίδι.

Για να καλύψει το κενό που άφησε ο πρώην παίκτης των «Αθηναίων» στο Survivor, που αποχώρησε λόγω του τραυματισμού που είχε έκανε εμφάνιση ο «Benzy», ο μικρός αδερφός του Gio Kay.

Όπως είπε o Αλέξανδρος Καραντώνης, «δεν θα ησυχάσει, αν δεν βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Μιχάλη Σηφάκη».

Στο νέο επεισόδιο Survivor, ο Aλέξανδρος Benzy στράφηκε κατά του παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

«Εγώ θέλω μόνο τον Σηφαχθόνιο, τον θέλω μέχρι να πάει πίσω στο χωριό του. Το έχω πει αυτό δέκα φορές. Θα το πω και άλλες δέκα φορές. Γι’ αυτό ήρθα, ήρθα για να πάρω εκδίκηση για τον αδερφό μου, για τίποτε άλλο. Θέλω να με θυμούνται», είπε ο Benzy.

Μάλιστα, ο Alex Benzy πέτυχε την πρώτη του νίκη και την αφιέρωσε στον Gio Kay στο σημερινό (09.02.2026) επεισόδιο.