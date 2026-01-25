Survivor: Στο αποψινό επεισόδιο έρχεται ένα συμβούλιο γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές

Μετά την αποχώρηση της Ελένης Ζαράγγα από το «Survivor», οι Επαρχιώτες πιστεύουν πως πλέον η ομάδα τους θα είναι πιο δυνατή. Στο νέο επεισόδιο απόψε, Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα δούμε κατά πόσο κάτι τέτοιο ισχύει…

Όπως θα δούμε στο «Survivor» που μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ ένα κουτί φτάνει στις δύο παραλίες και μέσα είναι γεμάτο από πουγκιά με βότσαλα. Ένα πουγκί κρύβει μέσα του ένα χρωματιστό βότσαλο και ο Survivor που θα το επιλέξει θα έχει ατομική ασυλία για όλη την εβδομάδα.

Πόσο πρόθυμοι θα είναι εκείνοι που θα το πετύχουν να το ανακοινώσουν στην ομάδα τους;

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει αν έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων στο στίβο μάχης. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μπαίνουν σε δύσκολες αναμετρήσεις και η νίκη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

Το συμβούλιο που ακολουθεί είναι γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή του…

Από την Κυριακή έως την Τρίτη στις 21:00 και την Τετάρτη, στις 21:40.