Media

Survivor: Στο αποψινό επεισόδιο έρχεται ένα συμβούλιο γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει αν έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων στο στίβο μάχης
Γιώργος Λιανός
Ο Γιώργος Λιανός

Μετά την αποχώρηση της Ελένης Ζαράγγα από το «Survivor», οι Επαρχιώτες πιστεύουν πως πλέον η ομάδα τους θα είναι πιο δυνατή. Στο νέο επεισόδιο  απόψε, Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα δούμε κατά πόσο κάτι τέτοιο ισχύει…

Όπως θα δούμε στο «Survivor» που μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ ένα κουτί φτάνει στις δύο παραλίες και μέσα είναι γεμάτο από πουγκιά με βότσαλα. Ένα πουγκί κρύβει μέσα του ένα χρωματιστό βότσαλο και ο Survivor που θα το επιλέξει θα έχει ατομική ασυλία για όλη την εβδομάδα.

Πόσο πρόθυμοι θα είναι εκείνοι που θα το πετύχουν να το ανακοινώσουν στην ομάδα τους;

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει αν έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων στο στίβο μάχης. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μπαίνουν σε δύσκολες αναμετρήσεις και η νίκη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

Το συμβούλιο που ακολουθεί είναι γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή του…

Από την Κυριακή έως την Τρίτη στις 21:00 και την Τετάρτη, στις 21:40.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
216
92
91
75
Media: Περισσότερα άρθρα
«Η μεγάλη ρήξη της Άννας Λιβαθυνού με τον Παναγιώτη Στάθη ήταν στα τέλη Οκτωβρίου», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας
«Είναι πολύ στεναχωρημένος και ξεκαθάρισε ότι δεν έβαλε καθόλου το δαχτυλάκι του για την αποχώρηση αυτή», είπε η Χρίσλα Γεωργακοπούλου για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1
Παναγιώτης Στάθης και Άννα Λιβαθυνού 8
Newsit logo
Newsit logo