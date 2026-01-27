Survivor: Στο αποψινό συμβούλιο του νησιού θα ολοκληρωθεί η λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση

Στο «Survivor» η χθεσινή υποψηφιότητα της Φανής Παντελάκη έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις των Επαρχιωτών απέναντί της. Οι Επαρχιώτες βρίσκονται πλέον σε αναβρασμό και οι ανθρώπινες σχέσεις, στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, δοκιμάζονται.

Η Φανή Παντελάκη νιώθει απογοητευμένη και αδικημένη από την ομάδα της και δεν διστάζει να μιλήσει και να διαμαρτυρηθεί για τη στάση τους. Όμως ένας νέος στίβος μάχης περιμένει Αθηναίους και Επαρχιώτες στο «Survivor», απόψε, για την τρίτη ασυλία και όλοι πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στο στόχο τους, που δεν είναι άλλος από τη νίκη.

Την ώρα του αγωνίσματος, οι τόνοι στον πάγκο της Μπλε ομάδας ανεβαίνουν με τον Μιχάλη Σηφάκη να έρχεται σε αντιπαράθεση με τους συμπαίκτες του. Οι Αθηναίοι παρατηρούν όσα συμβαίνουν και είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν στο συμβούλιο. Ποιοι αμφισβητούν τον «αρχηγό» των Επαρχιωτών;

Μέχρι στιγμής υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι ο Χρήστος Μυλωνάς, η Δήμητρα Λιάγγα και η Φανή Παντελάκη. Στο αποψινό συμβούλιο του νησιού θα ολοκληρωθεί η λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση και θα ανοίξουν οι γραμμές, για να στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του τους Survivors, που θέλει να παραμείνουν. Ωστόσο, μία απρόσμενη αποχώρηση ταράζει τις δύο ομάδες!

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ! Στο Συμβούλιο κάνει την είσοδό του ο Gio Καραντώνης και ήρθε για να μείνει…

Κυριακή – Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη 21:40.