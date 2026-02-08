Survivor: Τα έχασαν οι Αθηναίοι όταν είδαν τον αδελφό του Gio

Πέντε νέοι παίκτες μπήκαν στο «Survivor» το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026) για να αλλάξουν τα δεδομένα στις δύο ομάδες του ριάλιτι επιβίωσης.

Όπως είδαμε στην αρχή του επεισοδίου του «Survivor», οι Kόκκινοι υποδέχτηκαν θερμά τους 4 νέους παίκτες της δικής του ομάδας, οι οποίοι συστήθηκαν μπαίνοντας στο παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι ο Πάνος Χρυσοβαλάντης, ετών 46, σωφρονιστικός υπάλληλος, σερβιτόρος. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στο Περιστέρι. Έκτοτε είμαι εδώ, στο Περιστέρι, δεν έχω μετακινηθεί, δεν έχω πάει πουθενά. Φαντάρος πήγα στις ειδικές δυνάμεις. Το δυνατό μου χαρτί είναι η υπομονή και η επιμονή. Ο ηγέτης δεν χρειάζεται να φωνάζει, απλά δείχνει τον δρόμο. Στο “Survivor” κερδίζει όχι ο δυνατότερος, αλλά αυτός που αντέχει. Να είναι δυνατός μέχρι το τέλος. Η στρατηγική μου είναι να επιτευχθεί ο στόχος, το έπαθλο, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας μου», είπε ο Πάνος Χρυσοβαλάντης.

«Είμαι ο Αντώνης Νικολόπουλος, είμαι 36 ετών, ασχολούμαι επαγγελματικά με την εστίαση και με το commercial acting. Ζω στην Αθήνα και μου αρέσει πάρα πολύ όσον αφορά η μοναχικότητα. Και το αναφέρω διότι έχω κάνει αρκετά hiking σε σημεία, να το πω και έτσι, σε βουνοκορφές ή οπουδήποτε αλλού, για να βιώσω τα δικά μου, ας πούμε, συναισθήματα. Βρίσκομαι στο “Survivor” συνειδητοποιημένα θα πω, κατά κύριο λόγο ε… είναι μια πρόκληση ψυχική, κατ’ εμέ. Είναι μια πρόκληση ψυχική και σωματική, έχει να κάνει με τα όρια. Θέλω να φτάσω στα άκρα, θεωρώ ότι θα φτάσω στα άκρα, και πρακτικά και ιδεολογικά, και σωματικά και ψυχικά. Οπότε ναι, το “Survivor” είναι μια συνειδητή επιλογή λόγω του ότι θα φέρει πάρα πολλά επίπεδα δικά μου ε… σε σημεία τα οποία δεν τα έχω αναγνωρίσει ακόμα», ανέφερε ο δεύτερος παίκτες των Κόκκινων.

«Ονομάζομαι Aριάδνη Δημητρέλου, είμαι 26 χρονών και μένω στο Περιστέρι. Είμαι από την Αθήνα και είμαι πρώην αστυνομικός. Έπαιζα χρόνια βόλεϊ επαγγελματικά, πλέον ασχολούμαι μόνο με τη γυμναστική και ιδιαίτερα κάνω crossfit. Στο “Survivor” ήρθα για να δοκιμάσω τα όριά μου, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω και με τις κακουχίες που θα ζήσω, που δεν θα μιλάω με τους γονείς μου και με τους δικούς μου ανθρώπους. Έβλεπα πάντα “Survivor”, μου άρεσε πολύ που το έβλεπα στην τηλεόραση και ήθελα και εγώ να τη ζήσω αυτή την εμπειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και θεώρησα ότι αυτή τη στιγμή και λόγω της δουλειάς μου που έχω… που έχω την πειθαρχία μέσα μου, να δοκιμάσω να το κάνω και να το ζήσω όσο περισσότερο μπορώ. Σε αυτό εδώ το παιχνίδι δεν κερδίζουν μόνο οι έξυπνοι, αλλά και όσοι μένουν αυθεντικοί, δήλωσε η Αριάδνη Δημητρέλου.

«Δεν έχουμε ολοκληρώσει τις προσθήκες παιδιά. Μπροστά μου άλλη μία προσθήκη για την ομάδα των Αθηναίων. Ήρθε η ώρα λοιπόν να υποδεχτούμε τον bro του bro… Αλέξανδρο Benji Καραντώνη! Μόλις έφτασε στο νησί με την πρωινή πτήση, ο αδερφός του Gio», είπε ο Γιώργος Λιανός στους παίκτες. Ζωή σε μας… Αλέξανδρος Benji Καραντώνης.

«I’m blessed να είμαι μπροστά σε έναν trillo τώρα, δεν το πιστεύω bro. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω… Πριν τέσσερις μέρες ήμουν στον καναπέ και τώρα είμαι εδώ. Απίστευτο. Everybody να με λέτε Benji, αυτό είναι το καλλιτεχνικό όνομά μου», είπε ο αδελφός του Gio.

«Πριν 28 ώρες ήμουν στο New Jersey. Μετά πήγα Ελλάδα για ακριβώς 27-28 ώρες. Μετά πάλι πίσω στο Atlantic Ocean και φτάσαμε εδώ. Ακόμα δεν το πιστεύω. Ακόμα δεν είναι αληθινό για μένα ακόμα. Αλήθεια σου λέω τώρα, είναι απίστευτο», πρόσθεσε ο νέος παίκτης.

«Να βοηθήσετε τα παιδιά στην προσαρμογή παιδιά, να τους μάθετε όλα τα μυστικά του Survival, θα τα μάθετε σιγά-σιγά αλλά θα χρειαστείτε ένα boost. Αρχικά να πω σε όλους τους καινούργιους παίκτες, δωράκι από μένα, απ’ την ψυχούλα μου, απ’ την καρδιά μου: μία εβδομάδα προσωπική ασυλία, δεν μπορεί να σας ψηφίσει κανένας. Έτσι, αυτό είναι το welcome. Ok; Για να προσαρμοστείτε έτσι σιγά – σιγά», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιανός.

Όσο για την ομάδα των Μπλε, ενισχύθηκε κι εκείνη με μία νέα παίκτρια.

«Ονομάζομαι Ευτυχία Κυρκώστα, είμαι τριάντα χρονών, κατάγομαι από τον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης. Έχω μεγαλώσει όλα τα χρόνια στο Βασίλακο, σχολείο και όλα. Σπούδασα λογιστική στα ΤΕΙ Σίνδου. Ασχολούμαι με την εταιρεία του πατέρα μου, έχουμε οικογενειακή επιχείρηση, μεταφορική εταιρεία. Απ’ τα δεκαοχτώ μου ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με τα βάρη, κατά τα τελευταία χρόνια με το τρέξιμο. Είναι πάθος για μένα το τρέξιμο, μ’ αρέσει πάρα πολύ. Το Survivor για μένα είναι μια μοναδική εμπειρία, είναι κάτι το οποίο θα με βοηθήσει να ξεφύγω από τη ρουτίνα μου, γιατί καλώς ή κακώς όλοι στη ζωή μας κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα.

Είναι κάτι που θα με βγάλει τελείως απ’ τα νερά μου, είναι κάτι ακραίο θεωρώ και όποιος το κάνει είναι πολύ τυχερός. Είναι μια εμπειρία που θα τη συζητάω για όλη μου τη ζωή, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Θέλω να φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ. Θέλω να φτάσω αρχικά στην Ένωση και από κει και πέρα, μέρα με τη μέρα, συν μια μέρα, μέχρι το μεγάλο έπαθλο», είπε η νέα παίκτρια των Επαρχιωτών.