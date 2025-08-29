Media

Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχτηκε τον Κρατερό Κατσούλη στην εκπομπή της: «Αυτό που θα γίνει δεν το έχω ξανακάνει»

«Τώρα υποδέχομαι το νέο δίδυμο του πρωινού της δημόσιας τηλεόρασης, την κυρία Μαρία Ηλιάκη και τον κύριο Κρατερό Κατσούλη», το θερμό καλωσόρισμα από την Κατερίνα Καραβάτου
Κρατερός Κατσούλης και Κατερίνα Καραβάτου
Ο Κρατερός Κατσούλης και η Κατερίνα Καραβάτου

Τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη υποδέχθηκε η Κατερίνα Καραβάτου στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» την Παρασκευή (29.08.2025). Αφορμή, η νέα πρωινή εκπομπή που θα παρουσιάσουν οι δύο καλεσμένοι στην ΕΡΤ.

Η Κατερίνα Καραβάτου λίγο πριν υποδεχθεί στο πλατό τον πρώην σύζυγό της, Κρατερό Κατσούλη πήρε τον λόγο και είπε:

«Αυτό που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει. Επιπλέον, δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή γιατί η τελευταία φορά που θα το έκανα ήταν όταν ήμασταν στη Φωλιά των Κου Κου, όπου εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη. Τώρα υποδέχομαι το νέο δίδυμο του πρωινού της δημόσιας τηλεόρασης, την κυρία Μαρία Ηλιάκη και τον κύριο Κρατερό Κατσούλη».

 

Αφού ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη μπήκαν στο πλατό, η παρουσιάστρια είπε: «Λίγο πριν καθίσουμε. Κρατερέ, θα σου πάρω συνέντευξη;».

«Νομίζω ότι καιρός είναι», τής απάντησε ο ηθοποιός και παρουσιαστής της ΕΡΤ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Τζώρτζια Παναγή: Αποκαλύπτει ότι χρειάστηκε βοήθεια ψυχολόγου μετά τη συνεργασία με τον Νίκο Μουτσινά – «Κάπου έχασα τον εαυτό μου»
«Το έχω βιώσει αυτό, να βλέπεις κάποιον εντελώς διαφορετικό μπροστά από τις κάμερες αλλά το θεωρούσα φυσιολογικό» λέει η Τζώρτζια Παναγή
Τζώρτζια Παναγή
1
Newsit logo
Newsit logo