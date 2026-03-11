Τα 98α βραβεία Όσκαρ έρχονται στην Cosmote TV την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πλησιάζει και οι τηλεθεατές θα την παρακολουθήσουν ζωντανά στην COSMOTE TV, την αποκλειστική τηλεοπτική στέγη στην Ελλάδα του κορυφαίου κινηματογραφικού θεσμού έως και το 2028.

Η λαμπερή τελετή των Όσκαρ θα μεταδοθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, ξημερώματα Δευτέρας, στη 01:00, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου στο COSMOTE CINEMA OSCARS.

Οι συνδρομητές θα μπουν σε ρυθμούς Όσκαρ από τις 22.30 με την εκπομπή «OSCARS Night» (COSMOTE CINEMA OSCARS). Ο οικοδεσπότης Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, μαζί με καλεσμένους από τον χώρο του θεάματος και της τέχνης, που θα βρίσκονται στα στούντιο της COSMOTE TV, θα σχολιάσουν τις υποψηφιότητες και θα κάνουν προβλέψεις για τους νικητές.

Η COSMOTE TV, για μία ακόμη χρονιά, αποτελεί το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο που θα βρίσκεται στο «κόκκινο χαλί» των σημαντικότερων κινηματογραφικών βραβείων παγκοσμίως, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της βραδιάς στους τηλεθεατές του «OSCARS Night», με συνεχείς συνδέσεις έξω από το Dolby Theater στο Ovation Hollywood έως την έναρξη της τελετής.

Όλη η βραδιά των OSCARS (κόκκινο χαλί, τελετή απονομής) θα προβληθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα 16/3 στις 19.40 (COSMOTE CINEMA OSCARS), ενώ θα είναι διαθέσιμη και στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.