Τάσος Ιορδανίδης για Μάρω Κοντού: «Ήταν εμβληματική, όπως λέμε Αλίκη και Τζένη»

«Εκεί ψηλά στα αστέρια που θα πάει, να δώσει ένα μεγάλο φιλί στον Νίκο Γαλανό» είπε ο Τάσος Ιορδανίδης για την Μάρω Κοντού.

Για τη Μάρω Κοντού, που έφυγε προ ημερών από τη ζωή στα 92 της χρόνια, μίλησε ο Τάσος Ιορδανίδης στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Μαριάνθη Κουνιά.

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«Όταν η Μάρω έμπαινε στον χώρο, υπήρχε ένα εκτυφλωτικό φως. Ήταν ένας άνθρωπος με πηγαίο χιούμορ και γοητεία των σταρ παλιάς κοπής», είπε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ο Τάσος Ιορδανίδης απάντησε στη συνέχεια: «Ήταν πολύ τιμητικό να δουλεύουμε μαζί της. Ο θάνατός της είναι μια πένθιμη κατάσταση για τον ελληνικό πολιτισμό, γιατί σιγά-σιγά φεύγουν όλοι οι παιδικοί μας ήρωες. Η Μάρω είχε μπει στα σπίτια μας μέσω του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν εμβληματική, όπως λέμε Αλίκη και Τζένη.

Στο γύρισμα ήταν πάντα ετοιμοπόλεμη, διαβασμένη και πιο ακμαία από εμάς. Αγαπούσε πολύ τους νέους ηθοποιούς και ήταν υποστηρικτική μαζί τους. Της άρεσε πολύ να βρίσκεται με τη νεολαία. Για όλους εμάς που συνεργαστήκαμε μαζί της στη “Γη της ελιάς” ήταν ένα δώρο. Θέλω να της πω, εκεί ψηλά στα αστέρια που θα πάει, να δώσει ένα μεγάλο φιλί στον αγαπημένο μου φίλο Νίκο Γαλανό».