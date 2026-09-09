Τάσος Τρύφωνος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Επέμενε να την κάνουμε Ιούλιο», είπε για την τελευταία συνέντευξη του τραγουδιστή

Ο Τάσος Τρύφωνος πήρε την τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη δύο μήνες πριν από τον θάνατό του.

Ο γνωστός Κύπριος δημοσιογράφος μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και τη Λένα Φλυτζάνη για τη συνέντευξη που πήρε από τον αξέχαστο τραγουδιστή. Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τρύφωνος, ο Γιώργος Μαζωνάκης του ζήτησε να κάνουν έκτακτη εκπομπή τον Ιούλιο και δεν ήθελε να περιμένει έως τον Οκτώβριο που θα ξεκινούσε ο νέος κύκλος του «Τετ α τετ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι συγκλονιστική και σοκαριστική η σημερινή είδηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αρχές Ιουλίου πήγαινα στο σπίτι του για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπως την ήθελε, όπως μου τη ζήτησε και ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του συνέντευξη, η τελευταία στιγμή που θα τον έβλεπα. Τώρα το βλέπω λίγο καρμικό, είναι ότι με πήρε αρχικά ένας συνεργάτης του από τη δισκογραφική του εταιρεία και μου είπε “Ο Γιώργος θέλει να μιλήσει σε εσένα για όλα”. Και όταν μιλήσαμε του λέω “Γιώργο μου, δεν θες να το κάνουμε αρχές Οκτωβρίου; Θα είναι η αρχή της σεζόν, θα είσαι πρώτη εκπομπή. Τώρα εγώ έχω τελειώσει την εκπομπή. Θα πρέπει να κάνω μια διαδικασία για να κάνουμε την εκπομπή”. Και μου λέει “Όχι, τώρα θέλω να έρθεις τώρα αυτές τις μέρες Αθήνα και να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή”. Και μόλις μάθαμε όλοι το σημερινό δυσάρεστο νέο, λέω δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ανάγκη του, που ήθελε να μιλήσει για όλα αρχές Ιουλίου και ήθελε να ακούσει ο κόσμος τη δική του αλήθεια», εξομολογήθηκε αρχικά ο Τάσος Τρύφωνος.

«Η πρώτη μας γνωριμία έγινε πριν περίπου 30 χρόνια, όταν ξεκινούσε τότε με τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες στην αρχή της καριέρας του. Μετά δεν ήταν από τους ανθρώπους που είχα ιδιαίτερη επαφή σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, αυτές τις μέρες που μιλάγαμε για τη συνέντευξη στο σπίτι του, ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος, πολύ της παρέας. Είχε χιούμορ, είχε όρεξη. Αναφερθήκατε πριν για τη συναυλία του στο Γκάζι που θα γινόταν 20 του Σεπτεμβρίου, που την περίμενε πώς και πώς», δήλωσε στη συνέχεια ο Τάσος Τρύφωνος.

«Ήταν πολύ ορμητικός. Είχε πολλή ορμή και όρεξη για ζωή και για πράγματα. Ανυπομονούσε για το “Voice”. Όπως δείξατε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα, το οποίο όπως εξομολογήθηκε, του έδωσε πολύ χαρά. Δεν το περίμενα με τίποτα. Πραγματικά, όταν είδα την είδηση ήταν τρομερό σοκ, όπως φαντάζομαι και για το πανελλήνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το μοναδικό πράγμα, αυτό το star quality που λίγοι έχουν και το να κάνει τα πράγματα, θα το πω αγγλικά γιατί είναι και το τραγούδι το κλασικό του Φρανκ Σινάτρα His way. Όλα ο Γιώργος Μαζωνάκης από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα τα έκανε με τον δικό του τρόπο, το χαρακτηριστικό. Είχε τρομερή αισθητική, είχε τρομερό ένστικτο, ήταν μοναδικός one of a kind ας πούμε. Ήταν σταρ με όλη την έννοια της λέξης», ανέφερε στη συνέχεια ο Τάσος Τρύφωνος.

«Σίγουρα, η φωνή του είναι πολύ χαρακτηριστική, την ακούς και λες “είναι ο Μαζωνάκης”. Ήταν ένας καλλιτέχνης που ήταν αποδεκτός και από τους συνθέτες του πιο εμπορικού λαϊκού τραγουδιού και από τους συνθέτες του πιο ας πούμε, αυτό που λέμε έντεχνου. Χαρακτηριστική η συνεργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Είναι ίσως ο μοναδικός ή από τους πολύ λίγους. Και λαϊκό παιδί και μεγάλο σταρ», κατέληξε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.