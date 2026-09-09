Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον θάνατό του – Θα ήταν και φέτος στο «The Voice»

Ο ξαφνικός θάνατός του έχει προκαλέσει θλίψη και πόνο στον χώρο της τέχνης και όχι μόνο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026) και ο ΣΚΑΪ, με τον οποίο συνεργαζόταν, καθώς θα συμμετείχε και φέτος στο «The Voice» εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 της Τετάρτης. Ο ΣΚΑΪ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για τον θάνατό του.

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«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας.

Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ», ανέφερε η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.