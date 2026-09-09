Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιστρέφει στον Alpha, με το «Happy Day» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Για 14η χρονιά η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα κρατήσει τα ηνία της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του Alpha, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Happy Day».

«Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 07:45, η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για 14η σεζόν στον Alpha έτοιμη να χαρίσει στα πρωινά μας ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και… Happy διάθεση!

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Η πρώτη «καλημέρα» της Σταματίνας Τσιμτσιλή, σηματοδοτεί την έναρξη μιας ημέρας γεμάτης αισιοδοξία, ενημέρωση, ψυχαγωγία και ζωντάνια. Με τη μοναδική της προσωπικότητα, την αμεσότητα και τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την επικαιρότητα με το lifestyle, η Σταματίνα έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Στο πλευρό της, η πιο δυνατή και πάντα «happy» παρέα του Happy Day: Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς σχολιάζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την επικαιρότητα, καταθέτοντας άποψη, χιούμορ και τη δική τους ξεχωριστή ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Ο Δήμος Βερύκιος μεταφέρει τον παλμό της ημέρας, με έγκυρη ενημέρωση, ανάλυση και σημαντικές πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

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Ο Γιώργος Σατσίδης μας «ταξιδεύει» στον κόσμο του Hollywood φέρνοντας τα πιο hot νέα από το χώρο του lifestyle και της showbiz.

O Λευτέρης Μητσόπουλος παρουσιάζει τα πιο viral, ανατρεπτικά και ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ενώ η ‘Ολγα Λαφαζάνη προσεγγίζει με τρυφερότητα θέματα που μας αγγίζουν.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, ενδιαφέρουσες ιστορίες, διασκεδαστικά απρόοπτα και φυσικά… υψηλή δόση θετικής ενέργειας, συνθέτουν και τη νέα σεζόν το επιτυχημένο παζλ του Happy Day, που εδώ και χρόνια αποτελεί την πιο φωτεινή και αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.

Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας για 14η σεζόν βρίσκεται η Μαίρη Παλιαλέξη ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Γρηγοράκης.

Το Happy Day είναι εδώ για να μας θυμίσει πως κάθε μέρα μπορεί να ξεκινά με χαμόγελο, κέφι, αισιοδοξία και Happy διάθεση!

Δείτε εδώ το τρέιλερ: Happy Day στον Alpha | Πρεμιέρα Δευτέρα 21/09 07:45

Happy Day με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή!

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή στις 07:45 π.μ. στον Alpha», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.