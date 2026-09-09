Μια Ελλάδα παρέα: Αυτή είναι η εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη στο Οpen

Μία νέα ψυχαγωγική εκπομπή πρόκειται να πάρει σύντομα τη θέση της στο νέο πρόγραμμα του OPEN τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, με οικοδέσποινες την Ιωάννα Μαλέσκου και την Κατερίνα Ζαρίφη.

Οι δύο παρουσιάστριες ενώνουν για πρώτη φορά της δυνάμεις τους στην εκπομπή “Μια Ελλάδα παρέα” που πρόκειται να ξεκινήσει να προβάλλεται στο OPEN το Σάββατο12 Σεπτεμβρίου, στις 09:50. Η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη θα έχουν στο πλευρό τους τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό.

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«H νέα εκπομπή του OPEN, “Μια Ελλάδα παρέα”, έρχεται το Σάββατο για να κάνει τα Σαββατοκύριακά μας πιο ζωντανά, πιο ζεστά, πιο ανθρώπινα και κυρίως, … πιο παρεΐστικα!

Η Ιωάννα Μαλέσκου, μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό συναντιούνται σε μια πραγματικά διαφορετική, τηλεοπτική παρέα, με κοινό παρονομαστή την καλή διάθεση, το χιούμορ, την επικοινωνία και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους.

Το νέο, σύγχρονο και πολυσυλλεκτικό, πρωινό μαγκαζίνο του OPEN, από την πρώτη κιόλας καλημέρα, αυτό το Σάββατο, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της.

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Ζωντανές συνδέσεις από κάθε γωνιά της χώρας, αποστολές, ξεχωριστοί άνθρωποι, τοπικές δράσεις, παραδόσεις, μικρές και μεγάλες ιστορίες της ελληνικής περιφέρειας, έρχονται στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας ότι σε κάθε τόπο υπάρχουν πολλά που αξίζει να τα μοιραστούμε.

Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι μεγάλες πόλεις και οι γνωστοί προορισμοί. Είναι όλοι αυτοί που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, οι πρωτοβουλίες που αλλάζουν τις γειτονιές, οι ιστορίες που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά και οι μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.

Και από την Ελλάδα… η παρέα περνά στην καθημερινότητά μας.

Σχέσεις, οικογένεια, παιδί, κοινωνία και όλα όσα απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, μπαίνουν στο τραπέζι της συζήτησης με άμεσο, απλό και κατανοητό λόγο. Ενδιαφέρουσες έρευνες, νομικά ζητήματα, πρόσωπα που ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους στα social media, Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, αλλά και όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, συνθέτουν μια εκπομπή που μας θέλει όλους ενημερωμένους χωρίς να χάνει το χαμόγελό της.

Χρήσιμες συμβουλές, ζωοφιλία, περιβάλλον, τάσεις, vintage stories, αλλά και όλα εκείνα τα μικρά και μεγάλα πράγματα που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη, βρίσκουν τη δική τους θέση στην εκπομπή.

Για όσα μας ενώνουν, για όσα μας προβληματίζουν, για όσα μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να σκεφτόμαστε.

Μια μεγάλη τηλεοπτική παρέα που χωράει μέσα της όλη την Ελλάδα.

“Μια Ελλάδα παρέα”, γιατί όπου υπάρχει μια καλή ιστορία, υπάρχει και μια παρέα για να την ακούσει.

Πρεμιέρα, Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 09:50 στο OPEN, και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.